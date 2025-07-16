Як правильно зберігати персики: корисні поради

Як правильно зберігати персики / © Associated Press

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Щоб продовжити задоволення та уникнути розчарування у вигляді зіпсованих або зім’ятих плодів, варто знати кілька простих, але важливих правил їхнього зберігання. Видання Real Simple розповіло про перевірені поради, які допоможуть зберегти смак літа надовше.

Перший крок до правильного зберігання — визначити, стиглий плід чи ще ні. Нестиглий персик твердий на дотик і не має яскравого аромату. Стиглий — м’який, запашний, має легку «пружність» під час натисканні. Від цього залежить, як і де його зберігати.

Зберігання нестиглих персиків

Якщо ви придбали тверденькі, але не зовсім стиглі персики:

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Зберігайте їх за кімнатної температури, бажано в один шар на тарілці чи лотку, якомога далі від прямих сонячних променів.

Не складайте в один контейнер, адже персики мають дуже чутливу шкірку, а тиск інших плодів може спричинити пошкодження та швидке псування.

Не мийте до моменту споживання, шкірка містить природний віск, який захищає фрукт від псування.

Через 2–4 дні у теплі персики дозріють. Щойно вони стануть ароматними та м’якими, час діяти.

Зберігання стиглих персиків

Стиглі персики найкраще смакують свіжими — соковиті, солодкі, ідеальні для перекусу чи літніх десертів. Якщо ви не встигаєте їх з’їсти:

Перекладіть їх у холодильник. Холод уповільнює ферментативні процеси та зберігає фрукт ще кілька днів.

Не зберігайте довго, адже навіть у холоді персики залишаються свіжими лише 3–5 днів.

Мийте лише перед споживанням.

Нарізані персики

Нарізані персики зберігаються набагато менше, оскільки м’якуш швидко темніє та окислюється:

Скропіть скибочки лимонним або лаймовим соком — це сповільнить потемніння. Покладіть у герметичний контейнер. Зберігайте у холодильнику не більше 3–4 днів.

Заморожування персиків

Персики чудово переносять заморожування, якщо зробити це правильно. Ідеально для смузі, випічки, компотів або навіть домашніх морозив.

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Закип’ятіть воду та підготуйте миску з холодною водою та льодом. Зробіть невеликий хрестик на «попці» кожного персика. Киньте плоди у киплячу воду на 30 секунд, потім одразу у холодну. Після бланшування шкірка легко знімається руками. Видаліть кісточку, наріжте на скибки. Розкладіть шматочки в один шар на деко, застелене пергаментом і помістіть у морозильну камеру на 2–3 години. Заморожені скибки перекладіть у герметичний пакет або контейнер і залиште у морозилці.

Термін зберігання у морозильнику: 6–12 місяців.

Поради

Не зберігайте персики поруч із бананами чи яблуками, вони виділяють етилен, який прискорює дозрівання.

Уникайте використання пакетів або закритих ємностей під час зберіганні нестиглих плодів, їм потрібен доступ повітря.

Якщо хочете прискорити достигання, покладіть персик у паперовий пакет разом з яблуком.

Персики — ніжний та вибагливий фрукт, який вимагає уваги. Але трохи турботи — й ви зможете насолоджуватись їхнім ароматом не лише у розпал літа, а й холодними днями, відкривши баночку з замороженими скибочками.