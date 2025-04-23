Як правильно зберігати початки кукурудзи / © Associated Press

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Проте її ніжність — водночас і її вразливість: без належного зберігання кукурудза швидко втрачає смак, висихає та стає бляклою. Як зберегти її найкращі якості вдома, розповіло видання Real Simple у своїй статті.

Як обрати найсвіжішу кукурудзу

Перший крок до довгого зберігання — правильний вибір. Щоб обрати якісний качан:

звертайте увагу на лушпиння — воно має бути щільним, зеленим, злегка вологим, а не сухим або жовтуватим;

шовковисті нитки на кінці качана повинні бути світло-коричневими, а не чорними чи слизькими;

зерна мають щільно прилягати одне до одного, бути соковитими на дотик і світло-жовтими чи білими, залежно від сорту.

Не знімайте лушпиння у магазині. Це зменшує термін зберігання та пришвидшує втрату солодкості.

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Зберігання кукурудзи за кімнатної температури

Якщо ви плануєте з’їсти кукурудзу протягом 24 годин після купівлі — сміливо залишайте її за кімнатної температури. Тримайте качани у лушпинні, якомога далі від прямих сонячних променів, у прохолодному місці. Так вона збереже свою текстуру та смак.

Як зберігати кукурудзу у холодильнику

Якщо ж кукурудзу не плануєте готувати одразу, її обов’язково слід зберігати у холодильнику. Ідеальні умови:

Не очищайте лушпиння. Воно природно зберігає вологу всередині качана.

Покладіть кукурудзу у поліетиленовий чи перфорований овочевий пакет, щоб забезпечити доступ повітря.

Зберігайте в овочевому відділенні холодильника.

За таких умов качани залишаються свіжими до 5 днів, однак найкраще спожити їх протягом 2–3 днів — саме тоді вони найсолодші.

Цікаво: після збирання кукурудзи природний цукор у ній починає перетворюватися на крохмаль. Тож що довше вона зберігається — то менш солодкою стає.

Як заморозити качани кукурудзи

Заморожування — чудовий спосіб насолоджуватися смаком кукурудзи протягом цілого року. Найкраще підходить для тих, хто купує кукурудзу взапас або вирощує її самостійно.

Очистьте качани від лушпиння та волокон.

За бажанням бланшуйте качани (опустіть у киплячу воду на 3–6 хв, потім — у холодну).

Обсушіть качани та покладіть їх на деко, застелене пергаментом.

Заморожуйте качани на деку протягом 2 годин — це запобігає їхньому злипанню.

Перекладіть заморожені качани у пакети для заморозки, видаливши зайве повітря та покладіть у морозильну камеру.

За правильної заморозки кукурудза зберігається до 12 місяців. Для приготування заморожену кукурудзу можна кидати просто в окріп — варити трохи довше, ніж свіжу.

Як заморозити зерна кукурудзи

Цей варіант зручний для швидкого приготування супів, рагу, салатів або гарнірів.

Очистьте качани та видаліть волокна.

Бланшуйте кукурудзу: варіть качани 3–6 хв (залежно від розміру), потім різко охолодіть у мисці з крижаною водою.

Висушіть качани паперовими рушниками.

Зріжте зерна, тримайте кукурудзу вертикально на дошці.

Розкладіть зерна на деко та заморожуйте 2 години.

Перекладіть заморожені зерна у пакети для заморозки, випустивши повітря.

Зерна зберігаються у морозильній камері до року та не втрачають смакових якостей. Їх можна одразу додавати у страви та не розморожувати.

Поради

Не мийте кукурудзу перед зберіганням, особливо якщо лишаєте її у холодильнику — зайва волога сприяє псуванню.

Використовуйте герметичні пакети чи контейнери, щоб уникнути проникнення сторонніх запахів.

Для зручності підписуйте дату заморозки на пакеті — так легше відстежувати свіжість.

Правильне зберігання дозволить насолоджуватись смаком кукурудзи навіть у холодну пору року, готувати смачні страви та дивувати гостей ароматом літа у будь-який сезон. Солодка, хрустка, насичена смаком — кукурудза варта того, щоб її зберігали з любов’ю.