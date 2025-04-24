Як правильно зберігати редиску: цікаві поради

Як правильно зберігати редиску / © Getty Images

Реклама

Цей овоч, багатий на клітковину, вітамін С і антиоксиданти, полюбляють і дієтологи, і кулінари. Він допомагає травленню, зміцнює імунітет, а також має легку природну гостроту, яка додає стравам пікантності. Але щоб редиска залишалась хрусткою, соковитою та апетитною якомога довше, важливо знати основи правильного зберігання. Видання Real Simple розповіло, про найкращі способи її збереження.

Вибір і зберігання після купівлі

Почнемо з основ. Щоб редиска довго залишалася свіжою, важливо правильно її обрати ще у магазині чи на ринку. Свіжа редиска — це та, у якої щільна, пружна шкірка без плям і тріщин. Листя має бути зеленим, без ознак в’янення. Саме зелень першою починає псуватись і витягати вологу з коренеплоду, тож її бажано видалити одразу після купівлі.

Як зберігати цілу редиску

Існує декілька ефективних способів зберігання редиски, кожен з яких має свої переваги:

Реклама

У пакеті

Найпростіший та найпоширеніший спосіб — зберігання немитої редиски у герметично закритому поліетиленовому пакеті в овочевому відсіку холодильника. У такому вигляді редиска зберігає свою свіжість до 14 днів. Не мийте овоч перед зберіганням — зайва волога може сприяти гниттю.

У банці з холодною водою

Цей метод дозволяє зберігати редиску понад тиждень, зберігає її хрусткою та соковитою. Просто промийте редиску, обріжте зелень, викладіть овочі у скляну банку та залийте холодною водою. Щільно закрийте кришку та поставте у холодильник. Воду варто змінювати кожні кілька днів.

У вологому рушнику

Очищену редиску без листя можна загорнути у вологий паперовий рушник, покласти у пакет і випустити з нього зайве повітря. Такий метод також дозволяє зберігати редиску свіжою до двох тижнів. Головне — тримати рушник вологим, але не мокрим.

Як зберігати нарізану редиску

Нарізана редиска втрачає хрускіт і вологу значно швидше. Її бажано вживати протягом 1–2 годин після нарізання. Якщо все ж потрібно зберегти її трохи довше:

Покладіть шматочки у герметичний контейнер;

Загорніть у злегка зволожений паперовий рушник і помістіть у пакет — зберігайте у холодильнику максимум 1–2 доби.

Заморожування редиски

Редис можна заморожувати, але є нюанси. Свіжа редиска після заморожування втрачає хрусткість, проте чудово підходить для варених і смажених страв. Для заморозки:

Очистьте та наріжте редис скибочками чи кубиками.

Бланшуйте в окропі 2–3 хв, щоб зберегти колір та структуру.

Перекладіть у крижану воду на 2 хв — це зупиняє процес варіння.

Просушіть, розкладіть на деко та заморозьте. Потім зберігайте у морозильній камері.

У герметичному контейнері редис зберігатиметься до 6 місяців, а в пакеті для заморозки — до року.

Як зрозуміти, що редиска зіпсувалася

Ознаки псування — м’якість, вологість, слиз або неприємний запах. Якщо редиска втрачає форму, краще її викинути. Також не вживайте редиску, якщо бачите темні плями на поверхні — це сигнал про початок гниття.

Заморожену редиску можна використовувати в запіканках, супах або навіть смажити. А для легкого гарніру спробуйте приготувати смажену редиску з оливковою олією, морською сіллю та гілочкою розмарину. Така страва стане смачною та здоровою альтернативою картоплі.

Хрустка, соковита та корисна редиска може тішити вас не лише навесні, якщо правильно підійти до її зберігання. Вибирайте найзручніший для вас спосіб і насолоджуйтеся смаком протягом кількох тижнів.