Як правильно зберігати шоколад: корисні поради / © Associated Press

Реклама

У своїй статті видання Real Simple зібрало найкращі поради та перевірену інформацію, щоб допомогти зберегти цей продукт у найкращому стані якнайдовше.

Чому правильне зберігання має значення

Шоколад — це чутливий продукт. Його структура легко змінюється під впливом тепла, вологи, світла та сторонніх запахів. Найменше порушення умов і ось уже на улюбленій плитці з’являється білий наліт, втрачається аромат або з’являється неприємна крихкість. І хоча навіть такий шоколад можна вживати, ні про яку гастрономічну насолоду мова вже не йде.

Скільки «живе» шоколад

Тривалість зберігання залежить від виду шоколаду:

Реклама

Темний шоколад — до 2 років

Молочний шоколад — до 1 року

Білий шоколад — до 4–6 місяців

Ці терміни актуальні за умови правильного зберігання. Особливо варто пам’ятати, що молочний та білий шоколад містять молочні жири, які швидше псуються.

Де зберігати шоколад

Найкраще місце — темна, прохолодна та суха комора чи шафа. Ідеальна температура — 18–21°C, а вологість — не вище 55%. Уникайте кухні з її постійними перепадами температур і вологості.

Категорично не можна зберігати шоколад:

Біля джерел тепла (батареї, духовки)

Під прямим сонячним світлом

Біля продуктів із сильним запахом (кава, спеції, цибуля)

Шоколад легко поглинає запахи, як губка — воду. І замість ніжного ванільного аромату можна отримати дивне поєднання з ароматом часнику.

Як запобігти появі білого нальоту

Жировий наліт — це коли какао-масло відділяється через неправильне зберігання.

Цукровий наліт — результат конденсату за різких змін температури.

Обидва нальоти нешкідливі, але псують смак і зовнішній вигляд. Щоб їх уникнути:

Завжди щільно загортайте шоколад у фольгу чи харчову плівку.

Зберігайте його у герметичному контейнері.

Не допускайте перепадів температури.

Шоколадні цукерки

Цукерки, особливо з начинками (трюфелі, праліне, кремові), менш стійкі до зберігання. Їх бажано спожити протягом двох тижнів після покупки. Тримайте їх:

У герметичній коробці

У прохолодному, сухому, темному місці

Подалі від холодильника, якщо це не трюфелі з вершковими начинками

Зберігання у холодильнику

У холодильник шоколад варто класти лише у виняткових випадках — наприклад, у спеку, коли в приміщенні стає вище 24°C.

Як правильно зберігати шоколад у холодильнику:

Щільно загорніть шоколад у фольгу чи харчову плівку.

Покладіть у герметичний контейнер (захист від вологи та запахів).

Дайте шоколаду поступово адаптуватися до кімнатної температури перед вживанням.

Увага! Волога у холодильнику сприяє утворенню цукрового нальоту. Тому краще вибрати комору з постійною температурою.

Заморожування шоколаду

Заморожування — це чудовий спосіб зберегти великі запаси шоколаду на кілька місяців або навіть років.

Як заморожувати:

Обгорніть шоколад і покладіть у герметичний контейнер або пакет.

Спочатку поставте у холодильник на 24 години.

Потім — у морозильну камеру.

Щоб розморозити:

Перекладіть з морозилки у холодильник на 24 години.

Потім дайте постояти за кімнатної температури.

Розморожений шоколад чудово підходить для випічки, фондю чи десертів — наприклад, гарячого шоколаду по-французьки.

Поради:

Завжди читайте термін придатності на упаковці.

Не зберігайте шоколад поруч із хлібом чи спеціями — він миттєво вбирає їхній аромат.

Шоколад вартий того, щоб його зберігали з любов’ю. Бо кожна плитка — це не просто смакота, а маленький шматочок задоволення, якого завжди хочеться ще.