Як правильно зберігати вишні: дієві поради

Як правильно зберігати вишні: поради, які збережуть смак літа / © Associated Press

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Коли на прилавках з’являються перші вишні, ми одразу відчуваємо: літо почалося. Ці яскраві ягоди не лише смачні, а й надзвичайно корисні — вони чудово освіжають у спеку, прикрашають будь-яку страву та дарують відчуття затишку, знайоме з дитинства. Але як зберегти цей смак літа хоча б на кілька днів, а краще — на місяці, як уникнути псування, гниття та втрати аромату. Видання Real Simple підготувало вичерпний гід по тому, як правильно вибирати, зберігати, мити та навіть заморожувати вишні, щоб насолоджуватися їхнім смаком якомога довше.

Як вибрати якісні вишні

На відміну від багатьох фруктів, вишня не дозріває після збору, тож важливо купувати лише стиглі плоди. Ось на що звертати увагу:

Колір : стиглі вишні мають насичений, глибокий червоно-багряний чи темно-фіолетовий колір (залежно від сорту).

Блиск : свіжа вишня завжди блискуча.

Твердість : ягоди мають бути пружними, але не занадто твердими.

Плодоніжки : яскраво-зелені та еластичні — це ознака свіжості.

Відсутність дефектів: уникайте м’яких, зів’ялих або зіпсованих ягід.

Порада: купуйте вишні у сезон — зазвичай із кінця травня до початку липня. У цей час вони найсмачніші та дешевші.

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Як зберігати вишні у холодильнику

Вишня — продукт ніжний. Без належного зберігання вона псується буквально за день-два.

Охолоджуйте одразу. Не залишайте вишні на кухонному столі — від тепла вона втрачає свіжість. Помістіть її у холодильник одразу після купівлі. Зберігайте без кришки. Найкраще покласти вишні у широку ємність з пласким дном без кришки. Це допоможе уникнути накопичення вологи. Видаліть зіпсовані ягоди. Одна гнила ягода може «заразити» всю партію. Переберіть вишні перед зберіганням. Один шар — краще. Якщо можливо, викладіть вишні в один шар. Скупчення ягід призводить до тиску та появи синців. Не мийте одразу. Мийте вишні лише перед споживанням — зайва волога прискорює псування.

Як правильно мити вишні

Промивання — важливий етап, особливо якщо ви купуєте ягоди на ринку чи неорганічні.

Швидкий спосіб:

Помістіть ягоди у друшляк. Промийте холодною водою та обережно перемішайте руками.

Глибоке очищення:

У велику миску налийте 1 склянку оцту та долийте холодної води. Замочіть вишні на 15–20 хв. Злийте рідину, промийте ягоди у друшляку. Обережно висушіть паперовими рушниками.

Замороження вишень

Якщо хочете ласувати вишнями цілий рік, заморожування — найкращий варіант. Замість магазинної мороженої вишні, приготуйте свою — ароматну, натуральну, без домішок.

Що робити:

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Переберіть ягоди — виберіть стиглі, міцні. Помийте та висушіть (повністю, інакше з’явиться лід). Видаліть плодоніжки та кісточки (за бажанням). Викладіть вишні на деко в один шар — використайте пергамент. Заморозьте на 2–3 години, а потім перекладіть у герметичні пакети чи контейнери.

Як розморожувати вишні

Для різних цілей — різні підходи:

Для смузі чи випічки: можна не розморожувати — додавайте одразу з морозилки. Для салатів або свіжого споживання: перемістіть із морозилки до холодильника на ніч;

або покладіть у миску з холодною водою (у пакеті) на 30–60 хв.

Вишня — не просто ягода, а втілення літнього настрою, енергії та домашнього тепла. Якщо ви знатимете, як правильно зберігати та обробляти цю ягоду, вони тішитимуть вас не лише у сезон, а й задовго після його завершення. Дотримуйтесь простих правил: зберігайте холодними, мийте лише перед споживанням, уникайте зайвої вологи та заморожуйте, щоб подовжити їхню свіжість.