Як правильно збирати насіння чорнобривців: поради садівника

Чорнобривці / © lady.tsn.ua

Однак, купувати розсаду чи насіння щороку зовсім не обов’язково, достатньо одного разу навчитися правильно збирати та зберігати насіння, і у вас завжди буде запас цих невибагливих квітів, про це розповів садівник Jamie Walton.

Навіщо самостійно збирати насіння

Економія : один кущ чорнобривців дає сотні насінин.

Якість : ви точно знаєте, які рослини дають потрібний відтінок і висоту.

Традиція : обмін насінням із сусідами — чудовий спосіб зберігати різноманіття сортів.

Природна селекція: з року в рік насіння краще пристосовується саме до вашого ґрунту та клімату.

Збереження насіння чорнобривців

Дочекайтеся дозрівання. Квіти повинні відцвісти та добре підсохнути прямо на кущі. Їхні «коробочки» стають сухими, коричневими та легко розкриваються. Акуратно зріжте суцвіття. Найкраще робити це у сухий сонячний день, щоб насіння не було вологим. Розділіть квітку. Усередині ви знайдете подовгасті насінини чорного кольору з жовтуватим кінчиком. Просушіть урожай. Розкладіть насіння тонким шаром на аркуші паперу чи тканини у провітрюваному приміщенні на 5–7 днів. Збереження. Використовуйте паперові пакетики чи невеликі коробочки, підпишіть сорт і рік збору. Тримайте у сухому та темному місці за кімнатної температури.

Поради

Найкраще насіння з найздоровіших і найбільших кущів.

Якщо хочете самосіву, залиште кілька сухих суцвіть одразу на грядці, навесні вони самі проростуть.

Для гарантованого цвітіння висівайте насіння на розсаду у березні-квітні чи просто к ґрунт у травні, коли мине загроза заморозків.

Ці рослини не лише декоративні. Вони відлякують колорадського жука, попелицю, нематод і навіть допомагають сусіднім овочевим культурам рости сильнішими. Тож коли ви їх висаджуєте, то отримуєте не лише барвисту клумбу, а й природний захист для городу.