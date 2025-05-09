Як правильно зрізати мертві пуп’янки троянд, щоб кущ продовжив цвісти: дієві поради / © Credits

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На сторінці JeffAndLaurenShow поділилися дієвою порадою: зрізати відцвілий бутон троянди слід трохи вище першого повноцінного листя з п’ятьма листочками, а також показали, як зробити це правильно, щоб не зашкодити рослині.

Важливість видалення зів’ялих бутонів

Відцвілі квіти — це не просто естетична проблема. Якщо їх залишити на кущі:

рослина витрачає сили на формування насіння замість нового цвітіння,

кущ стає менш охайним і накопичує вологу у зів’ялих квітах (це сприяє грибковим захворюванням),

цвітіння припиняється раніше, ніж могло б.

Правильне обрізання — це сигнал для троянди знову цвісти.

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Як правильно зрізати мертву квітку троянди

Зачекайте, поки бутон повністю зів’яне. Не поспішайте. Обрізайте тільки ті квіти, які вже втратили форму, знебарвилися чи почали опадати. Знайдіть перший повноцінний листок із п’ятьма листочками. На стеблі троянди зазвичай чергуються менше листя з трьома листочками та більше — з п’ятьма. Обрізати потрібно трохи вище листя з 5 листочками. Це точка, де розташована активна брунька. З неї виросте новий пагін, який дасть наступну хвилю цвітіння. Обріжте під кутом 45°. Використовуйте гострі, чисті секатори. Зріз робіть на 0,5 см вище бруньки (того самого листка з п’ятьма листочками), під кутом, спрямованим від бруньки — це дозволить уникнути скупчення води та загнивання. Видаліть зайве. Якщо поблизу зів’ялої квітки є пожовкле листя чи тонкі, слабкі пагони — сміливо обрізайте і їх. Це лише зміцнить кущ.

Коли краще обрізати

Оптимальний час — ранок або вечір, коли немає палючого сонця.

У суху погоду обрізання менш ризиковане, адже зменшується ймовірність інфікування зрізу.

Що знадобиться для правильного догляду

Гострий секатор

Садовий антисептик або спирт

Рукавички

Добриво для троянд після обрізання

Грамотне обрізання — це не складна наука, а проста турбота про красу. Коли ви видаляєте зів’ялі квіти, ви даєте рослині шанс оновитися та розквітнути. Троянда — розумна рослина: вона відчуває, коли про неї дбають.