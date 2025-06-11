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ТСН у соціальних мережах

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Як правильно зрізати рослини базиліка, петрушки та м'яти, щоб мати свіжу зелень все літо

Багато садівників-початківців скаржаться, що їхні трави згодом починають ставати стеблистими та дерев'янистими й навіть змінюють смак. Але цього можна легко уникнути, якщо знати головне правило зрізання.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
трави

Трави / © Associated Press

Вирощування трав не є дуже складним завданням. Щоб завжди мати до столу свіжу мʼяту, петрушку чи базилік, ви можете купити в супермаркеті вже готові рослини й пересадити вдома в горщик або на грядку. Доглядати за травами не важко, але є одна річ, яку вам слід робити, щоб вони продовжували рости більшими та густішими, щоб ви могли отримати від них максимум користі.

Садівник та садовий дизайнер Лі Бесталл (thenortherndesigner) показав в TikTok, що слід робити з трав’янистими рослинами, щоб отримати від них ще більше користі та уникнути їх розрідження та стебла.

Він рекомендує не обрізати лише верхівки. Якщо ви зрізатимете лише м’які кінчики для приготування їжі, у вас будуть довгасті, кудлаті стебла, які матимуть “сумний” вигляд та гірший смак.

Хоча захоплення від цвітіння трав може відлякати вас від їх обрізування, якщо залишити рослину в спокої, вона просто почне стеблуватись та цвісти, після чого більше не матиме кулінарної цінності.

Лі закликає садівників бути сміливими в обрізанні своїх трав’янистих рослин, щоб уникнути стеблового вигляду. Щоб зробити це правильно, садівник радить зрізати те, що вам потрібно досить сильно, майже до рівня землі, і робити це рівномірно, щоб рослини могли продовжувати омолоджуватися.

Повторення цього протягом усього літа стимулюватиме повернення нового листя за лічені тижні, запобігаючи дерев’янінню та стеблуванню рослин і забезпечуючи травам гарний смак протягом усього сезону.

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