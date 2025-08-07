Як просто та швидко помити гриби, зокрема лисички та білі: кухар поділився своїм лайфгаком

Як просто та швидко помити гриби, зокрема лисички та білі / © Credits

Одначе кухар Олександр Огороднік поділився лайфгаком, який роками використовують у ресторанах. Він дозволяє очистити гриби швидко та без шкоди для текстури чи смаку.

На відміну від овочів, гриби мають пористу структуру, яка працює як губка, тобто моментально вбирає воду. Якщо замочити їх надовго чи терти щіткою, можна втратити і аромат, і хрустку текстуру. Особливо чутливі лисички — їхні звивисті капелюшки складно вичистити від піску. А білі гриби, хоч і менш капризні, теж потребують делікатного підходу, щоб не перетворити лісовий делікатес на безформну масу.

Як мити гриби

Залийте гриби холодною водою у мисці. Легенько перемішайте руками, щоб зняти основну частину пилу та піщинок. Воду одразу злийте. Викладіть гриби на деко чи широку миску. Через сито присипте їх тонким шаром пшеничного борошна, вистачить 1–2 ст. л на 0,5 кг грибів. Обережно перемішайте руками, щоб мука прилипла до поверхні. Залиште гриби на 8–10 хв. Борошно розбухає та «втягує» залишки бруду, слизу, піску, які зазвичай не змиваються водою. Ретельно промийте гриби під прохолодною проточною водою. Використайте друшляк, але не тисніть, просто дайте воді рівномірно стікати. Викладіть гриби на чистий кухонний рушник або паперові серветки, промокніть і залиште на кілька хвилин до повного обсихання.

Цей метод підходить для всіх свіжих грибів, але особливо ефективний для лисичок, які найчастіше містять пісок і вологу у складках капелюшків.

Після такого очищення не зберігайте сирі гриби довго. Краще одразу посмажити чи заморозити їх, вони вже не матимуть захисного шару.

Мити гриби більше не страшно, якщо маєте у своєму арсеналі простий ресторанний трюк із борошном. Це не просто економить час, а й зберігає смак, текстуру та поживну цінність грибів.