Як прибрати плями від фарби з килима: дієві поради / © Credits

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Навіть якщо пляма вже давно висохла, не все втрачено. Видання Martha Stewart поділилося ефективними методами, які допоможуть повернути килиму чистоту та красу.

Найперше — не панікуйте. Фарба на килимі має страшний вигляд, але її можна прибрати, навіть якщо вона давно висохла. Головне — знати, який тип фарби залишив пляму:

На водній основі — латексна, акрилова, емульсійна фарба

На олійній основі — емалі, художні фарби, ґрунтовки

Від типу фарби залежить вибір засобів і техніка виведення.

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Вам знадобляться

Білі чисті ганчірки чи серветки

Маленька ложка, шпатель або пластиковий ножик

Тепла вода

М’яке мило чи безбарвний засіб для миття посуду

Мінеральний розчинник

Ацетон

Будівельний ніж або канцелярське лезо

Пилотяг

Крок 1: видаліть залишки фарби

Цей етап важливий для будь-якої плями — нової чи старої.

Зішкребіть надлишки фарби ложкою чи пластиковим шпателем. Не тріть. Замість цього акуратно промокніть пляму вологою білою ганчіркою. Повторюйте промокування новими чистими ділянками тканини, доки не вбереться максимум фарби.

Крок 2: водна фарба

Фарби на водній основі — найпростіші для видалення, навіть якщо вони вже підсохли.

Як видалити:

Змішайте теплу воду з ложкою безбарвного м’якого мила. Змочіть білу тканину та промокніть пляму, не розтирайте. Продовжуйте до повного зникнення сліду. Якщо пляма в’їлася, залиште трохи мильної води на 5–10 хв, потім знову промокніть. Обережно змийте чистою водою та просушіть ганчіркою.

Крок 3: олійна фарба

Такі плями потребують розчинника.

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Як діяти:

Змочіть білу тканину мінеральним розчином (не лийте його на килим). Акуратно промокніть пляму. Повторюйте, доки пляма не зникне. Змийте залишки теплою водою та добре просушіть.

Якщо мінеральний розчин не допоміг — спробуйте ацетон, але дуже обережно!

Порада: перед використанням ацетону перевірте дію на непомітній ділянці килима — він може розчинити основу чи змінити колір ворсу.

Крок 4: старі засохлі плями

Не все втрачено, навіть якщо фарба вже стала «кіркою».

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Що робити:

Обережно подрібніть фарбу на поверхні, відокремте її від ворсу ножем або шпателем. Пропилотяжте крихти фарби. Змочіть залишок мінеральним розчином або милом, щоб пом’якшити залишки. Змийте теплою водою та добре просушіть. Якщо потрібно, повторіть процес кілька разів.

Крок 5: побутовий килимоочисник

Використовуйте тільки чисту гарячу воду (без мила) після попереднього чищення вручну.

Рекомендація: ніколи не запускайте машину одразу після розливу фарби — це може лише погіршити ситуацію.

Після процедури ретельно висмокчіть зайву вологу.

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Поради

Уникайте використання агресивних засобів із хлором або аміаком — вони псують волокна.

Завжди використовуйте білі тканини — кольорові можуть «віддати» барвник.

Для натуральних килимів (вовна, шовк) краще одразу звернутись до клінінгу.

Фарба на килимі — не вирок. Звичайна ложка, трохи терпіння, тепла вода та правильні засоби — і навіть стара пляма зникає. Головне — діяти обережно, не шкодити волокнам і не розмазувати фарбу. А ще краще — завжди мати під рукою захисні накидки під час ремонту.