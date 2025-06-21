Як прибрати плісняву з зовнішніх стінок квіткових вазонів: просте рішення, яке справді працює

Як прибрати плісняву з зовнішніх стінок квіткових вазонів / © Associated Press

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У цій ситуації головне — не поспішайте купувати агресивні засоби для чищення — рішення ближче, ніж здається. І воно зовсім безпечне як для рослин, так і для вашого здоров’я, про це розповіла на своїй сторінці блогерка Tina Dehnfjeld.

Простий секрет: сода та вода

Блогерка вирішила провести власний експеримент: чи справді звичайна сода може видалити плісняву та водорості з вазонів. Її велика теракотова ваза стала жертвою сезонної вогкості та покрилася щільним зеленим шаром. Але після нескладного оброблення ваза знову мала вигляд, як нова.

І що найприємніше — все це без використання жодного хімічного засобу.

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Ефективний рецепт

Цей метод підходить для:

керамічних, теракотових та бетонних вазонів;

пластикових горщиків з шорсткою чи пористою поверхнею;

садових меблів і декору з подібними забрудненнями.

Вам знадобиться:

Звичайна харчова сода

Вода

Пляшка з розпилювачем

Жорстка щітка чи груба губка

Садовий шланг або відро води для змивання

Що робити:

Змішайте соду з водою. У пропорції приблизно 2 ст. л соди на 1 склянку теплої води. Залийте у пляшку з розпилювачем. Добре струсіть. Обробіть поверхню. Щедро розпиліть розчин на уражені ділянки зовнішньої частини вазона. Залиште на 15 хв. Сода почне розчиняти біоплівку та грибок. У цей час можна полити квіти чи насолодитись кавою на терасі. Повторно зволожте. Ще раз збризніть розчином, щоб поверхня залишалась вологою під час чищення. Скребіть щіткою чи губкою. Наліт відходить дуже легко. Особливо ефективно на теракотових горщиках. Ретельно промийте. Використовуйте садовий шланг або відро чистої води. Ваза знову стане яскравою і чистою.

Чому цей метод працює

Харчова сода — це м’який, екологічно безпечний луг, який знежирює, нейтралізує запахи та має антибактеріальні властивості. На відміну від агресивних мийних засобів, сода:

не шкодить рослинам;

не лишає небезпечних слідів на руках чи поверхні;

не викликає алергії;

розкладається природним чином у навколишньому середовищі.

Як запобігти повторній появі плісняви

Слідкуйте за вентиляцією. Зберігайте горщики у сухому приміщенні взимку.

Уникайте застою води. Після дощу чи поливу протирайте низ горщика, особливо якщо він стоїть на підставці.

Не ставте вазони впритул одне до одного — дайте їм «дихати».

Очищення хоча б раз на сезон допоможе зберегти естетику та довговічність вазонів.

Квіти у вазонах — це справжня окраса балкона чи саду, і вони заслуговують на чистий, доглянутий горщик. Завдяки простій домашній суміші з соди та води ви легко повернете їм привабливий вигляд, не витрачаючи кошти на агресивні засоби.