Як прибрати помаранчевий тон із дерев’яних меблів і надати їм сучасного вигляду / © Credits

Реклама

З часом лак і поліуретан темніють під впливом кисню та ультрафіолету, про це розповіло видання Martha Stewart. І хоча теплий відтінок може бути чарівним у класичних інтер’єрах, у сучасному просторі він часто має застарілий вигляд. Добра новина полягає у тому, що повернути меблям природну благородність дерева можна без складного реставраційного марафону.

Чому дерево з часом «жовтіє»

Проблема не у самому дереві, а у покритті. Масляні лаки, шелак і старий поліуретан з часом окислюються, тому створюється помаранчевий чи янтарний наліт. Навіть найякісніша олія з роками змінює тон під дією ультрафіолету. Це природний процес старіння, але його можна сповільнити чи скорегувати.

Як виправити ситуацію

Якщо ви не готові до повного оновлення меблів, є делікатніше рішення. Можна використати блакитно-зелений тонер. Це не маскування, а баланс кольору. Легка прохолодна плівка нейтралізує теплий відтінок і робить дерево природнішим.

Реклама

Що потрібно:

Наждачний папір зернистістю 220

Сіра шліфувальна губка

Блакитно-зелений тонер

Прозорий водорозчинний лак

Як це зробити:

Злегка зашліфуйте поверхню наждачкою та губкою. Протріть вологою тканиною, щоб прибрати пил. Нанесіть тонкий шар тонера, він приглушить помаранчевий відтінок. Після висихання зафіксуйте результат прозорим лаком на водній основі, він з часом не жовтіє.

Порада: працюйте з тонером поступово, краще кілька легких шарів, ніж один щільний.

Повне перефарбування

Цей спосіб займе більше часу, але результат має вигляд, як після салону краси для меблів.

Реклама

Матеріали:

М’який мийний засіб

Губка чи тканина

Мінеральні спирти

Наждачний папір (120, 150, 180, 220)

Щавлева кислота (для плям)

Двокомпонентний відбілювач для дерева

Дистильована вода

Оцет для нейтралізації

Водорозчинний фінішний лак

Що робити:

Очистьте дерево м’яким засобом і дайте висохнути. Протріть поверхню мінеральними спиртами. Почніть шліфування зі 120 зерна, поступово переходьте до 220. Якщо є темні плями, обробіть щавлевою кислотою. Промийте дистильованою водою та дайте висохнути. Нанесіть двокомпонентний відбілювач, який прибирає теплі пігменти. Коли дерево посвітлішає, обробіть сумішшю оцту та води (1:1), щоб зупинити реакцію. Дайте висохнути за ніч. Злегка пройдіться 180-ю наждачкою. Закріпіть результат прозорим лаком на водній основі.

У результаті дерево зберігає природну текстуру, але без застарілого «медового» нальоту.

Як запобігти появі помаранчевого тону

Навіть після оновлення важливо подбати, щоб теплий відтінок не повернувся. Олійні покриття мають схильність жовтіти під ультрафіолетом. Тому найкраща профілактика — мінімізувати потрапляння сонячного світла.

Реклама

Поради:

Вибирайте водорозчинні лаки, вони не змінюють кольору з часом.

Не ставте меблі поруч із великими вікнами без штор або UV-захисту.

Раз на рік оновлюйте фінішний шар лаку для захисту поверхні.

Сучасні інтер’єри тяжіють до натуральності, прохолодних відтінків і текстурності дерева, без зайвої глянцевості. Достатньо прибрати теплий відтінок і ваш старий комод чи стіл матимуть вигляд як із Pinterest. І головне, не бійтеся експериментів.