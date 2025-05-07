Як позбутися смороду та почистити душовий злив: корисні поради

Як позбутися смороду та почистити душовий злив / © Associated Press

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Часто винуватцями є залишки мила, волосся, жир, бактерії чи навіть пересохлий сифон, через який просочуються каналізаційні гази. Добра новина: більшість із цих проблем легко вирішити самостійно — без дорогого сантехніка, про це розповіло видання Real Simple.

Що потрібно підготувати перед початком

Приберіть усе зайве навколо зливу: шампуні, мило, мочалки.

Надягніть гумові рукавички та, за потреби, захисні окуляри — ви маєте справу з бактеріями та, можливо, з хімікатами.

Підготуйте інструменти чи побутові засоби залежно від методу очищення, який оберете.

Як швидко очистити злив: перевірені методи

Класичний спосіб: вантуз

Це ідеальний варіант для легких засмічень, які ще не переросли у повну блокаду труби.

Що потрібно:

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Вантуз для унітаза

Гаряча вода

Що робити:

Наповніть душову кабіну водою, щоб вона покрила гумовий ковпачок вантуза. Розмістіть вантуз над зливом, зробіть кілька енергійних натисків. Якщо після цього вода швидко зливається — ви впоралися.

Видалення волосся: зливна змійка чи гачок

Найпоширеніше джерело засмічень у душі — волосся, яке злиплося з милом. Його потрібно просто дістати.

Що потрібно:

Пластикова чи металева зливна змійка

Викрутка (щоб зняти кришку зливу)

Гаряча вода

Що робити:

Зніміть кришку зливу. Обережно вставте змійку до моменту, поки вона не зустріне опір. Обертайте, щоб «підчепити» засмічення. Повільно витягніть і викиньте вміст. Промийте труби гарячою водою кілька хвилин.

Хімічний спосіб: магазинні засоби

Потужний метод, але потребує обережності. Не змішуйте різні хімікати та ніколи не використовуйте одразу після чищення вантузом — це небезпечно.

Що потрібно:

Засіб для прочищення труб

Рукавички, захисні окуляри

Що робити:

Уважно прочитайте інструкцію на етикетці. Залийте у злив потрібну кількість засобу. Дочекайтеся зазначеного часу, потім змийте водою.

Натуральний спосіб: сода та оцет

Підходить для регулярного очищення та боротьби з запахами, але не видалить волосся.

Що потрібно:

Харчова сода 1 склянка

Білий оцет 1 склянка

Гаряча вода (не окропу для ПВХ труб) 4 склянки

Що робити:

Залийте у злив соду, потім — оцет. Дайте суміші «попрацювати» 10–15 хв. Повільно залийте гарячу воду.

Порада: для ще кращого результату перед процедурою прочистьте поверхню зливу старою зубною щіткою з мийним засобом.

Як позбутися запаху зі зливу та уникнути його появі

Причини виникнення запаху:

Бактерії у мильному нальоті

Пересохлий сифон (особливо у гостьових ваннах)

Цвіль

Що робити:

Щомісяця проводьте промивання содою та оцтом. Якщо підозрюєте пересохлий сифон — просто раз на місяць увімкніть душ на 2–3 хв. Для дезінфекції можна використовувати розведений відбілювач (½ склянки відбілювача та 2 склянки гарячої води).

Ніколи не змішуйте відбілювач з оцтом або аміаком — це небезпечно для здоров’я!

Як запобігти засміченню

Встановіть уловлювач волосся. Внутрішні моделі — естетичні, але потребують регулярного чищення. Зовнішні екрани — дешевші та простіші у догляді. Уникайте засобів із грубими частками — вони можуть осідати у трубах. Промивайте злив гарячою водою щотижня. Це допомагає уникнути накопичення жиру, мила та органіки. Регулярне прибирання: після кожного душу протирайте кришку зливу та плитку навколо.

Часті запитання

Що реально розчиняє волосся у трубах? Побутова сода з оцтом може частково розчинити жир і наліт, але не саме волосся. Для цього краще використовувати змійку чи ферментні засоби.

Чому злив смердить, якщо він чистий? Можливо, пересох сифоновий бар’єр — у цьому разі просто періодично вмикайте воду. Також причина може бути у цвілі чи бактеріях у трубах або навіть у несправному сифоновому з’єднанні.

Душ — це місце відпочинку, а не дратівливих проблем. З правильними засобами та регулярним доглядом ви з легкістю зможете уникнути неприємних запахів, засмічень та необхідності викликати сантехніка. Превентивні дії — ваша найкраща стратегія.