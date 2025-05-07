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ТСН у соціальних мережах

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Як позбутися смороду та почистити душовий злив: корисні поради

Запах зі зливу душової кабіни чи повільний злив води здатні зіпсувати навіть найприємнішу вечірню рутину, адже душ має бути місцем розслаблення, а не джерелом неприємного запаху.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як позбутися смороду та почистити душовий злив

Як позбутися смороду та почистити душовий злив / © Associated Press

Часто винуватцями є залишки мила, волосся, жир, бактерії чи навіть пересохлий сифон, через який просочуються каналізаційні гази. Добра новина: більшість із цих проблем легко вирішити самостійно — без дорогого сантехніка, про це розповіло видання Real Simple.

Що потрібно підготувати перед початком

  • Приберіть усе зайве навколо зливу: шампуні, мило, мочалки.

  • Надягніть гумові рукавички та, за потреби, захисні окуляри — ви маєте справу з бактеріями та, можливо, з хімікатами.

  • Підготуйте інструменти чи побутові засоби залежно від методу очищення, який оберете.

Як швидко очистити злив: перевірені методи

Класичний спосіб: вантуз

Це ідеальний варіант для легких засмічень, які ще не переросли у повну блокаду труби.

Що потрібно:

  • Вантуз для унітаза

  • Гаряча вода

Що робити:

  1. Наповніть душову кабіну водою, щоб вона покрила гумовий ковпачок вантуза.

  2. Розмістіть вантуз над зливом, зробіть кілька енергійних натисків.

  3. Якщо після цього вода швидко зливається — ви впоралися.

Видалення волосся: зливна змійка чи гачок

Найпоширеніше джерело засмічень у душі — волосся, яке злиплося з милом. Його потрібно просто дістати.

Що потрібно:

  • Пластикова чи металева зливна змійка

  • Викрутка (щоб зняти кришку зливу)

  • Гаряча вода

Що робити:

  1. Зніміть кришку зливу.

  2. Обережно вставте змійку до моменту, поки вона не зустріне опір.

  3. Обертайте, щоб «підчепити» засмічення.

  4. Повільно витягніть і викиньте вміст.

  5. Промийте труби гарячою водою кілька хвилин.

Хімічний спосіб: магазинні засоби

Потужний метод, але потребує обережності. Не змішуйте різні хімікати та ніколи не використовуйте одразу після чищення вантузом — це небезпечно.

Що потрібно:

  • Засіб для прочищення труб

  • Рукавички, захисні окуляри

Що робити:

  1. Уважно прочитайте інструкцію на етикетці.

  2. Залийте у злив потрібну кількість засобу.

  3. Дочекайтеся зазначеного часу, потім змийте водою.

Натуральний спосіб: сода та оцет

Підходить для регулярного очищення та боротьби з запахами, але не видалить волосся.

Що потрібно:

  • Харчова сода 1 склянка

  • Білий оцет 1 склянка

  • Гаряча вода (не окропу для ПВХ труб) 4 склянки

Що робити:

  1. Залийте у злив соду, потім — оцет.

  2. Дайте суміші «попрацювати» 10–15 хв.

  3. Повільно залийте гарячу воду.

Порада: для ще кращого результату перед процедурою прочистьте поверхню зливу старою зубною щіткою з мийним засобом.

Як позбутися запаху зі зливу та уникнути його появі

Причини виникнення запаху:

  • Бактерії у мильному нальоті

  • Пересохлий сифон (особливо у гостьових ваннах)

  • Цвіль

Що робити:

  1. Щомісяця проводьте промивання содою та оцтом.

  2. Якщо підозрюєте пересохлий сифон — просто раз на місяць увімкніть душ на 2–3 хв.

  3. Для дезінфекції можна використовувати розведений відбілювач (½ склянки відбілювача та 2 склянки гарячої води).

Ніколи не змішуйте відбілювач з оцтом або аміаком — це небезпечно для здоров’я!

Як запобігти засміченню

  1. Встановіть уловлювач волосся. Внутрішні моделі — естетичні, але потребують регулярного чищення. Зовнішні екрани — дешевші та простіші у догляді.

  2. Уникайте засобів із грубими частками — вони можуть осідати у трубах.

  3. Промивайте злив гарячою водою щотижня. Це допомагає уникнути накопичення жиру, мила та органіки.

  4. Регулярне прибирання: після кожного душу протирайте кришку зливу та плитку навколо.

Часті запитання

  • Що реально розчиняє волосся у трубах? Побутова сода з оцтом може частково розчинити жир і наліт, але не саме волосся. Для цього краще використовувати змійку чи ферментні засоби.

  • Чому злив смердить, якщо він чистий? Можливо, пересох сифоновий бар’єр — у цьому разі просто періодично вмикайте воду. Також причина може бути у цвілі чи бактеріях у трубах або навіть у несправному сифоновому з’єднанні.

Душ — це місце відпочинку, а не дратівливих проблем. З правильними засобами та регулярним доглядом ви з легкістю зможете уникнути неприємних запахів, засмічень та необхідності викликати сантехніка. Превентивні дії — ваша найкраща стратегія.

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