Як прибрати та впорядкувати все у шафі: дієві поради

Як прибрати та впорядкувати все у шафі / © Associated Press

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Велика кількість речей може зробити пошук потрібного вбрання справжнім випробуванням. Проте правильна організація та грамотний догляд за речами не лише заощадять ваш час, а й подовжать життя улюбленого одягу.Видання Martha Stewart надало поради щодо прибирання, прання та зберігання речей у шафі.

Організація прання

Прання відіграє ключову роль у догляді за речами. Неправильний вибір температури, мийних засобів або методу сушіння може призвести до зношення тканини, вицвітання кольорів або усадки одягу. Щоб цього уникнути, варто дотримуватись наступних правил:

Сортуйте одяг перед пранням: розділяйте речі за кольорами та типами тканин.

Дотримуйтесь рекомендацій на етикетках: не всі тканини можна прати у гарячій воді чи віджимати на високих обертах.

Доглядайте за делікатними речами: шовковий, кашеміровий та вовняний одяг краще прати вручну чи у делікатному режимі.

Не використовуйте надто багато прального засобу: це може залишити сліди на тканині та пошкодити волокна.

Правильно сушіть речі: трикотажні речі варто сушити у горизонтальному положенні, щоб уникнути деформації.

Організація шафи

Щоб упорядкувати шафу, слід розпочати з ревізії всіх речей. Позбавтеся одягу, який не носите протягом року чи віддайте його на благодійність. Організація стане значно простішою, якщо у вашій шафі будуть лише потрібні речі.

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Розподіліть речі за категоріями: сорочки, сукні, штани, взуття, аксесуари тощо.

Застосовуйте сезонне зберігання: речі, які не носите у поточний сезон, краще скласти у спеціальні контейнери чи на верхні полиці.

Використовуйте правильні вішаки: дерев’яні чи оксамитові вішаки краще тримають форму одягу.

Оптимізуйте простір: використовуйте органайзери для білизни, коробки для аксесуарів, а взуття зберігайте у спеціальних контейнерах або на окремих полицях.

Розташування одягу у шафі

Щоб легко знаходити речі та підтримувати порядок, варто організувати одяг за певною системою.

Вішати якомога більше речей: сукні, сорочки, жакети та штани краще зберігати на вішалках.

Розподіляти за типами тканин: трикотаж та важкі вовняні речі краще складати, щоб уникнути деформації.

Групувати речі за кольорами: так буде легше знаходити потрібні поєднання.

Залишати на видимих місцях повсякденний одяг: найчастіше використовувані речі повинні бути під рукою.

Секрети ефективного зберігання

Зберігайте сумки у вертикальному положенні, щоб вони не втрачали форму.

Шарфи та пояси можна розміщувати на спеціальних гачках або вішаках.

Використовуйте підписані контейнери для дрібних аксесуарів.

Розділяйте ящики спеціальними перегородками, щоб зберігати речі впорядковано.

Щоб підтримувати чистоту у шафі, достатньо щотижня приділяти кілька хвилин на перевірку порядку та розподіл речей на свої місця. Раз на сезон проводьте прибирання, переглядайте одяг і звільняйте місце для нових речей. Дотримуючись цих порад, ви зможете не лише навести лад у своїй шафі, а й зробити щоденне життя та вибір одягу комфортнішими.