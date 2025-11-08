- Дата публікації
Як прибрати ванну кімнату за 15 хвилин: дієві поради
Якщо ви коли-небудь опинялися у ситуації, коли гості вже на порозі, а ванна кімната має вигляд, м’яко кажучи, неінстаграмний: дзеркало у плямах, раковина — з косметичними слідами, а рушники явно бачили кращі часи, не варто панікувати.
Видання Martha Stewart розповіло, що блискучу ванну можна зробити всього за 15 хв, без стресу та виснажливого прибирання. Головне — не бездумно терти, а чистити з розумом. І навіть коли час грає проти вас, хитрики, про які ми вам розповімо, перетворять вашу ванну кімнату на охайний, ароматний простір, ніби з Pinterest.
Підготуйте «арсенал краси»
Правильні засоби економлять не лише зусилля, а й дорогоцінні хвилини. Базовий набір має мати ось такий вигляд:
універсальний засіб для ванної (спрей чи пінка),
засіб для скла,
кілька мікрофібрових серветок різних кольорів, щоб не переплутати, де яка поверхня,
ручний пилотяг — ідеальний для волосся та пилу,
щітка чи подовжена швабра для освітлення та вентиляції,
паперові рушники чи вологі серветки.
Починайте зверху вниз і рухайтеся у напрямку вашої провідної руки. Так пил падає вниз, а не навпаки, та ви не чистите одну й ту саму ділянку двічі.
План прибирання за 15 хвилин
Хвилина 1: стеля та світильники. Швидко пройдіться пилозбірником по лампах і кутах. Павутина над головою — головний «демаскувальний агент» навіть після блискучої раковини.
Хвилини 2–3: розпиліть засоби. Обробіть усі ключові поверхні, наприклад, умивальник, кран, стільницю, унітаз (зовнішньо), душові стінки та мило-тримач. Поки засіб «працює», переходьте до наступного етапу. Не змивайте одразу, дайте хімії розчинити бруд за вас.
Хвилини 4–6: швидке впорядкування. Поверніть усе на місце, а саме, закрийте тюбики, викиньте порожні пляшечки та повісьте рушники. Цей етап — магічний, навіть без чистки простір має охайніший на 50%. вигляд.
Хвилина 7: дзеркало без плям. Розпиліть засіб для скла на мікрофіброву серветку, а не на саме дзеркало, та протріть зверху вниз. Без розводів, без роздратування.
Хвилини 8–10: умивальник і поверхні. Протріть стільницю, кран і раковину. Поліруйте блискучі деталі, вони створюють ефект «свіжо відмитої» ванної навіть без глибокого чищення. Душ або ванну можна просто прикрити фіранкою, якщо часу бракує.
Хвилини 11–13: унітаз. Починайте з менш забруднених частин — кришка, бачок, потім сидіння та база. Кілька секунд оброблення дезінфектором замінюють повноцінне миття, якщо потрібно швидко створити ефект свіжості.
Хвилини 14–15: підлога та фінальний штрих. Пройдіться ручним пилотягом або вологими серветками, це забере максимум 2 хв.
Наостанок — ароматизований спрей чи запашна свічка. Підберіть легкий аромат цитрусу чи лаванди, тоді простір одразу здається доглянутішим.
Поради
Складіть рушник трикутником або рулоном.
Поставте маленьку вазу з квіткою чи ароматну свічку біля дзеркала.
Якщо є час — розпиліть трохи спрею на штори чи рушники.
Прибирання — це не кара, а турбота про себе. Чистий простір очищує й розум. Тож не женіться за ідеалом, 15 хв, кілька правильних рухів і ваша ванна має такий вигляд, ніби ви витратили на неї цілий день.