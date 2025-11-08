Як прибрати ванну кімнату за 15 хвилин: дієві поради / © Credits

Видання Martha Stewart розповіло, що блискучу ванну можна зробити всього за 15 хв, без стресу та виснажливого прибирання. Головне — не бездумно терти, а чистити з розумом. І навіть коли час грає проти вас, хитрики, про які ми вам розповімо, перетворять вашу ванну кімнату на охайний, ароматний простір, ніби з Pinterest.

Підготуйте «арсенал краси»

Правильні засоби економлять не лише зусилля, а й дорогоцінні хвилини. Базовий набір має мати ось такий вигляд:

універсальний засіб для ванної (спрей чи пінка),

засіб для скла,

кілька мікрофібрових серветок різних кольорів, щоб не переплутати, де яка поверхня,

ручний пилотяг — ідеальний для волосся та пилу,

щітка чи подовжена швабра для освітлення та вентиляції,

паперові рушники чи вологі серветки.

Починайте зверху вниз і рухайтеся у напрямку вашої провідної руки. Так пил падає вниз, а не навпаки, та ви не чистите одну й ту саму ділянку двічі.

План прибирання за 15 хвилин

Хвилина 1: стеля та світильники. Швидко пройдіться пилозбірником по лампах і кутах. Павутина над головою — головний «демаскувальний агент» навіть після блискучої раковини.

Хвилини 2–3: розпиліть засоби. Обробіть усі ключові поверхні, наприклад, умивальник, кран, стільницю, унітаз (зовнішньо), душові стінки та мило-тримач. Поки засіб «працює», переходьте до наступного етапу. Не змивайте одразу, дайте хімії розчинити бруд за вас.

Хвилини 4–6: швидке впорядкування. Поверніть усе на місце, а саме, закрийте тюбики, викиньте порожні пляшечки та повісьте рушники. Цей етап — магічний, навіть без чистки простір має охайніший на 50%. вигляд.

Хвилина 7: дзеркало без плям. Розпиліть засіб для скла на мікрофіброву серветку, а не на саме дзеркало, та протріть зверху вниз. Без розводів, без роздратування.

Хвилини 8–10: умивальник і поверхні. Протріть стільницю, кран і раковину. Поліруйте блискучі деталі, вони створюють ефект «свіжо відмитої» ванної навіть без глибокого чищення. Душ або ванну можна просто прикрити фіранкою, якщо часу бракує.

Хвилини 11–13: унітаз. Починайте з менш забруднених частин — кришка, бачок, потім сидіння та база. Кілька секунд оброблення дезінфектором замінюють повноцінне миття, якщо потрібно швидко створити ефект свіжості.

Хвилини 14–15: підлога та фінальний штрих. Пройдіться ручним пилотягом або вологими серветками, це забере максимум 2 хв.

Наостанок — ароматизований спрей чи запашна свічка. Підберіть легкий аромат цитрусу чи лаванди, тоді простір одразу здається доглянутішим.

Поради

Складіть рушник трикутником або рулоном.

Поставте маленьку вазу з квіткою чи ароматну свічку біля дзеркала.

Якщо є час — розпиліть трохи спрею на штори чи рушники.

Прибирання — це не кара, а турбота про себе. Чистий простір очищує й розум. Тож не женіться за ідеалом, 15 хв, кілька правильних рухів і ваша ванна має такий вигляд, ніби ви витратили на неї цілий день.