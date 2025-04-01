Як позбутися запаху поту з одягу для тренувань

Як прибрати запах поту з одягу для тренувань / © Credits

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Це відбувається через накопичення бактерій, залишків поту, жирів і змертвілих клітин шкіри у волокнах тканини. Але не варто впадати у відчай, видання Real Simple розповіло, про кілька ефективних способів, які допоможуть вам назавжди позбутися неприємного запаху.

Що знадобиться

Для ефективного очищення спортивного одягу від запаху поту вам знадобляться:

Білий оцет

Кисневий відбілювач

Холодна вода

Потужний мийний засіб із високим вмістом ферментів

Засіб для видалення цвілі (необов’язково)

М’яка щітка для обробки плям

Покрокова інструкція

Попереднє замочування

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Одразу після тренування бажано замочити спортивний одяг у спеціальному розчині. Це допоможе розщепити бактерії та видалити жирні забруднення, які можуть залишатися навіть після звичайного прання.

У відро чи миску налийте холодну воду. Додайте одну частину дистильованого білого оцту на чотири частини води. Занурте одяг у розчин і залиште на 4-5 годин.

Альтернативний варіант: використовуйте порошковий кисневий відбілювач, розчиніть його у теплій воді (не гарячій та не холодній).

Якщо у вас немає можливості випрати одяг одразу після тренування, уникайте його складання у кошик для брудної білизни. Повісьте його на мотузку чи сушарку, щоб запобігти розмноженню бактерій та появі цвілі.

Основне прання

Після замочування добре відіжміть одяг і помістіть його у пральну машину.

Використовуйте потужний мийний засіб, який містить достатньо ферментів для розщеплення жирових забруднень.

Дотримуйтеся дозування: зазвичай достатньо двох столових ложок рідкого прального засобу. Надлишок мийного засобу може накопичуватися у волокнах і провокувати появу ще більш неприємного запаху.

Яку температуру води обрати

Якщо ваш одяг виготовлений з натуральних тканин, можна використовувати гарячу воду, вона допоможе вбити бактерії.

Для синтетичних тканин (спандекс, поліестер) обирайте теплу чи холодну воду, оскільки висока температура може зруйнувати еластичність матеріалу.

Сушіння одягу

Після прання рекомендується сушити спортивний одяг природним способом. Це допоможе зберегти форму та запобігти пошкодженню еластичних тканин. Якщо ж ви користуєтесь сушаркою, обирайте найнижчий температурний режим.

Як запобігти появі запаху поту у майбутньому

Щоб уникнути проблем із неприємним запахом надалі, скористайтеся цими порадами:

Не використовуйте пом’якшувачі тканин і сушильні простирадла. Вони залишають на тканині тонку плівку, яка утримує бактерії та перешкоджає нормальному поглинанню вологи.

Не складайте спітнілий одяг у кошик для білизни. Якщо ви не плануєте прати його одразу, повісьте його сушитися.

Наносьте засіб для видалення запахів на проблемні ділянки. Наприклад, на пахви чи внутрішню частину легінсів можна попередньо розпилити спеціальний дезінфекційний спрей чи засіб для виведення плям.

Дбайте про пральну машину. Час від часу очищайте її внутрішню частину від залишків мийних засобів і бактерій.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете насолоджуватися свіжістю вашого спортивного одягу після кожного тренування та більше не турбуватися про неприємні запахи.