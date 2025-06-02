Як прибрати запах сечі з килимів та інших тканин / © Associated Press

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Кожна мама чи власник домашніх улюбленців хоча б раз стикалась із проблемою неприємного запаху сечі в оселі. Це може бути пов’язано з маленькими дітьми, які вчаться користуватися горщиком, або з тваринами, які ще не звикли до лотка. Неприємний аромат, який в’їдається у килими, дивани чи одяг, не лише псує враження про чистоту будинку, а й може викликати стрес або незручність перед гостями.

На щастя, з цим завданням можна впоратись без виклику професійних клінерів — достатньо знати правильний підхід і мати під рукою кілька доступних засобів, про це розповіло видання Real Simple, а також зібрало найефективніші поради, як швидко та безпечно видалити запах сечі з різних поверхонь — від м’яких меблів до дитячих бодиків.

Поради перед початком прибирання

Реагуйте швидко. Що раніше ви приберете сечу, то менше шансів, що запах вбереться у волокна.

Не використовуйте гарячу воду чи пар до видалення запаху. Висока температура «запечатує» запах у тканині.

Не використовуйте засоби з аміаком. Для тварин він схожий на запах сечі і це може провокувати повторні «інциденти».

Килими: як видалити сечу та запах із ворсу

Для свіжих плям

Що знадобиться:

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Паперові рушники

Дистильований білий оцет

Вода

Рідина для миття посуду

Пляшка з розпилювачем

Харчова сода

Вакуум

Що робити:

Промокніть пляму рушниками, доки рідина не перестане вбиратися. У розпилювачі змішайте: 1 склянку оцту, 1 склянку води та 2 ч. л засобу для миття посуду Розпиліть розчин на пляму, дайте постояти 10–15 хв. Обережно потріть чистою білою тканиною, рухайтеся від країв до центру. Промокніть і збризніть чистою водою, щоб змити залишки мила. Коли висохне — пропилососьте.

Для застарілих плям

Додайте: 1 склянку 3% перекису водню та 3 ст. л харчової соди до розчину (тільки для світлих килимів).

Оббивка меблів: як видалити запах із диванів

Перед початком: перевірте маркування на етикетці:

W або WS — можна використовувати вологі засоби.

S або X — лише сухе чи професійне чищення.

Для тканин із маркуванням W/WS

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Вам потрібно:

Харчова сода

Білий оцет

Вода

Паперові рушники

Мікрофіброва ганчірка

Вакуум

Що робити:

Промокніть пляму, але не втирайте. Змішайте 1 частину оцту з 4 частинами води (проти сильного запаху — 1:1). Розпиліть або нанесіть губкою на місце забруднення. Протріть пляму від середини до країв. Засипте харчовою содою, залиште на ніч. Наступного дня — пропилотяжте.

Для мікрофібри: оцет може залишити слід — краще використовуйте медичний спирт.

Одяг: як випрати речі від сечі

Якщо на етикетці: «тільки хімчистка» — несіть до фахівців і вкажіть причину.

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Для одягу, придатного до прання

Вам потрібно:

Харчова сода чи пральна бура

Пральний порошок з ферментами

Дезінфекційний засіб або хлорний відбілювач (для білих тканин)

Що робити:

Замочування. Наповніть таз теплою водою. Додайте 1 склянку соди або ½ склянки бури на 4 л води. Замочіть річ на 1–2 години (можна на ніч). Прання. Виберіть найвищу температуру, допустиму для тканини. Додайте ферментний порошок та 1 склянку соди. За потреби — дезінфекційний засіб або відбілювач (лише для білих 100% бавовняних речей). Перевірка. Після прання понюхайте — якщо запах зберігся, не кладіть в сушарку, повторіть замочування. Сушіння. Найкраще — на повітрі, бажано на сонці.

Поради

Використовуйте ферментні засоби, особливо проти котячої сечі.

Обирайте тканини з антиплямовим просоченням для меблів, особливо якщо у вас маленькі діти чи тварини.

Якщо випадки повторюються — зверніться до ветеринара чи педіатра, це може свідчити про проблеми зі здоров’ям.

Запах сечі — це не вирок для вашого килима, улюбленої блузки чи м’якого дивану. Завдяки простим домашнім засобам і своєчасним діям ви зможете зберегти свій дім чистим, затишним і з приємним запахом. Навіть найнеприємніші ситуації можна виправити — головне мати чіткий план дій та трохи терпіння.