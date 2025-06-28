Як приготувати ідеальний стейк: секрети від шефа

Як приготувати ідеальний стейк / © Associated Press

Реклама

Шеф-кухарь Олександра Огороднік розповів про секрети, які допоможуть зробити стейк ресторанної якості — навіть якщо ви ніколи не були на «ти» з червоним м’ясом.

Обираємо правильне м’ясо

Усе починається з правильного вибору:

Мармурове м’ясо — шмат із жировими прожилками. Саме вони розтоплюються під час смаження та роблять м’ясо соковитим і м’яким.

Сухе визрівання — таке м’ясо має глибший смак і ніжнішу текстуру.

Найкращі частини для стейка: рибай, стриплойн (Нью-Йорк), тендерлойн (філе міньйон), томагавк або ті-боун.

Порада: купуйте м’ясо у перевірених м’ясних лавках або у фермерів. Звертайте увагу на яскравий колір і чітку мармуровість.

Реклама

Кімнатна температура

Ніколи не смажте холодне м’ясо. Дістаньте стейк з холодильника за 30–60 хв до приготування, щоб він рівномірно прогрівся. Інакше зовні м’ясо підгорить, а всередині залишиться сирим.

Пательня

Вам знадобиться чавунна чи сковорідка з товстим дном — вона довше тримає жар і дозволяє зробити гарну скоринку.

Сковорідка має бути розпеченою до максимуму. Коли крапля води «стрибає» по поверхні — саме час класти м’ясо.

Мінімум спецій — максимум смаку

Ідеальний стейк не потребує багато:

Сіль і перець — цього цілком достатньо. Додайте перед смаженням або одразу після, залежно від уподобань. Груба морська сіль та свіжомелений чорний перець — класика, яка ніколи не підведе.

Реклама

Смаження

Смажте стейк з кожного боку:

Rare (з кров’ю): по 2 хв з кожного боку

Medium rare (рожевий центр): по 3 хв

Medium: 3,5–4 хв

Well done (прожарений): до 5 хв на бік

Товсті стейки можна доготувати у духовці за 180°C ще 5–7 хв

Кулінарна магія в кінці

За хвилину до готовності додайте на сковорідку:

1–2 ст. л вершкового масла

1–2 зубчики часнику, розчавлених

Гілочка розмарину чи чебрецю

Поливайте стейк ароматизованим маслом ложкою — це дає м’ясу карамелізований, вишуканий смак.

Реклама

Дайте м’ясу «відпочити»

Після смаження перекладіть стейк на дерев’яну дошку чи тарілку та накрийте фольгою на 3–5 хв. Це дозволяє соку рівномірно розподілитися та не витекти на тарілку.

З чим подавати

Салат із руколою та пармезаном

Запечена картопля з розмарином

Карамелізована цибуля

Соус: гірчичний, вершковий з грибами, червоний винний чи класичний соус з перцем

Часті питання:

Чи можна смажити на олії? Так, але краще — на суміші вершкового масла та рафінованої оливкової олії. Вона витримує високу температуру та додає смаку. Яка ідеальна товщина стейка? 2,5–4 см. Тонші можуть пересмажитись, а товсті варто ще готувати у духовці. Чи обов’язково використовувати термометр? Бажано. Для точного контролю прожарювання:

Rare: 50–52°C

Medium rare: 55–57°C

Medium: 60–63°C

Well done: 70+°C

Стейк — це не лише м’ясо, це емоція. Це момент, коли сковорідка шипить, кухня наповнюється ароматом і ви відчуваєте себе шеф-кухарем у власному домі.

