Як приготувати шпинат на пару, щоб зберегти його максимальну користь і смак / © Associated Press

Шпинат — один із найпопулярніших листових зелених овочів. Його додають у смузі, салати, сендвічі, пасту та навіть супи. Багато хто боїться готувати шпинат через втрату вітамінів, особливо вітаміну С та фолієвої кислоти. Проте, як розповіло видання Real Simple, правильне приготування робить інші поживні речовини доступнішими, адже бета-каротин та антиоксиданти засвоюються краще, а м’яка текстура робить шпинат легким для травлення.

Чому саме парове оброблення

Серед різних способів приготування, наприклад, тушкування, бланшування, варіння, мікрохвильове приготування, саме парове оброблення вважається найкращою для збереження корисних речовин.

Температура під час парування невисока, а це мінімізує руйнування вітамінів.

Структура листя залишається ніжною, а колір яскраво-зелений.

Паровий шпинат багатий на залізо та клітковину, а додаткові інгредієнти допомагають організму їх краще засвоїти.

Покрокові дії

Вибір і зберігання: обирайте свіжий, яскравий шпинат. Зберігайте його у холодильнику, бажано у шухляді для овочів, щоб він не зав’яв. Підготовка: промийте листя під проточною водою, щоб позбутися забруднень. Парове оброблення: налийте трохи води у каструлю, встановіть кошик для парування так, щоб вода не торкалася дна. Доведіть воду до кипіння. Готування: покладіть шпинат у кошик, накрийте кришкою. 2–3 хв і листя набуває яскраво-зеленого кольору. Подача: додайте краплину оливкової олії, щоб покращити засвоєння жиророзчинних вітамінів, і трохи лимонного соку для кращого засвоєння заліза.

Секрети смаку та користі

Паровий шпинат підходить для будь-яких страв, від гарніру до пасти та омлетів.

Не бійтеся змішувати з іншими овочами чи спеціями, наприклад часником, перцем і горіхами.

Навіть якщо ви полюбляєте сирий шпинат, чергування сирого та парового допомагає отримати повний спектр поживних речовин.

Шпинат на пару — це швидко, просто та надзвичайно корисно. 2–3 хв приготування, трохи оливкової олії та крапля лимонного соку, і у вас яскравий, ароматний гарнір, багатий на антиоксиданти та вітаміни. Готувати шпинат легко, а його користь для здоров’я неоціненна.