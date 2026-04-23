Як приховати 8 типових недоліків саду: найкращі поради відомих дизайнерів

На жаль, серед наших ретельно доглянутих клумб завжди є кілька деталей, які, кажучи прямо, є потворними. Чи то громіздкий тепловий насос чи бак для зрідженого газу, крива кришка зливу чи гойдалка вашого сусіда.

Яе замаскувати ці недоліки, відомі дизайнери розповіли Gardens Illustrated.

Дизайнерку Шарлотту Гарріс часто просять приховати небажані елементи в садах або краєвиди у своїй роботі. Чи то екранування теплового насоса, пом’якшення впливу останньої сумнівної «скульптури» вашого сусіда, чи фільтрація краєвидів для маскування пілона, дороги чи нової забудови, ключ полягає у формуванні ліній огляду, поєднуючи стратегічне зонування, посадки, конструкції та матеріали, щоб створити сад, який здається одночасно захищеним і просторим.

Шпалери на стіні збільшують приватність, не додаючи об’єму чи ваги простору — приблизне емпіричне правило для хороших пропорцій — одна третина висоти стіни.

Розміщення дерев у центрі саду, а не по краях, як у власному саду може допомогти захистити ваші очі від небажаних предметів.

Діагональний та похилий види змінюються під час руху простором, тому розміщення дерев подалі від межі та ближче до центру може допомогти ще більше розбити лінії огляду. Розташування дерев вздовж межі, а не висаджування їх по прямій лінії, як солдатиків, також створює більш природне, розслаблене відчуття.

Теплові насоси та кондиціонери

Домогосподарствам рекомендується перейти на теплові насоси як чистішу та ефективнішу альтернативу газу. Але хоча вони можуть забезпечити ефективніше та дешевше опалення будинку, нікуди не подітися від того факту, що вони є громіздкими, великими потворними коробками, прикріпленими до стіни вашого будинку.

Щоб замаскувати ці, або їх меншого та, безумовно, менш зеленого двоюрідного брата, кондиціонер, садівники повинні діяти розумно. Через їхній розмір не варто додавати нічого, що займе ще більше вашого зовнішнього простору, але все одно потрібно бути обережним, щоб не розміщувати нічого занадто близько до насосів, оскільки це може перешкодити їх роботі.

Експерти рекомендують тримати предмети на відстані щонайменше 1 м з усіх боків. Виробники теплових насосів рекомендують високі чагарники, кущі або дерева, але поруч із будинком чудово можуть захищати трави. Посадіть «живопліт» із трав, і він забезпечить майже цілорічне покриття, якщо ви залишите жовтувато-коричневі стебла взимку, а також забезпечите циркуляцію повітря навколо ділянки.

Сміттєві баки

Це необхідне зло, яке, здається, множиться щороку. Захищаючи свої сміттєві баки, ви повинні подумати про практичні аспекти. Скільки їх потрібно заховати? Якої вони висоти? Але, можливо, що ще важливіше, щойно вони захищені, наскільки легко їх заносити та виносити? Ви ж не хочете щотижня боротися за видобуток перероблених відходів.

Одним із рішень є створення ширми з високих рослин, які не займають забагато місця навколо них. Якщо ви розмістите рослини в контейнери, їх також легко перемістити, якщо ситуація з вашим контейнером зміниться.

Бамбук може бути варіантом, але деякі сорти можуть бути нестабільними та їх важко стримувати, якщо посадити безпосередньо в землю.

І є щось особливе в елегантному сховищі для сміття, можливо, із зеленим дахом з килимка з очитка та набором дверей, щоб приховати все це від очей. Якщо ви справді кмітливі, зробіть так, щоб до сховища був доступ як з саду, щоб наповнити контейнер, так і з вулиці, щоб спорожнити його, максимально використовуючи невеликі розміри.

Під’їзна доріжка

Кількість власників автомобілів, яка зростає постійно, означає, що мало хто з нас, імовірно, позбудеться своїх під’їзних шляхів найближчим часом (і багато хто вирівнює свої палісадники, щоб вмістити ще один транспортний засіб). Але це не означає, що нам судилося постійно терпіти смугу чистого гравію чи бетону поруч із нашими будинками.

Дизайнерка Джейн Брокбенк пропонує створити паркувальну зону з папоротями та різноманітними вічнозеленими ґрунтопокривними рослинами. Такі рослини не тільки приємніші для ока, але й допомагають пом’якшити деякі проблеми, спричинені мощенням, такі як відсутність дренажу та забруднення повітря.

Сараї

Досягнуто величезного прогресу у створенні самостійних дизайнерських елементів утилітарних садових будівель, але їх реконструкція є серйозним завданням, не кажучи вже про те, що вона коштує чимало. Альтернативою є або відвернення погляду, або спроба приховати його, і для цієї роботи ідеальним вибором є в’юнкі рослини.

Використовуйте вертикальні лінії сараю для кількох варіантів в’юнких рослин, включно з трояндами та клематисом.

Виберіть яскравий клематис для сплеску літнього кольору, розлогі троянди, які швидко огортають невелику будівлю та подарують вам безліч гарних, запашних квітів влітку. Поєднуйте їх з вічнозеленими рослинами, такими як плющ або жасмин трахелоспермум (зірчастий жасмин), для цілорічного покриття.

Кришки для зливних труб

Як і сміттєві баки, кришки для зливних труб є необхідністю, і доступ до них є ключовим, тому ви не можете просто накрити їх або закопати в бордюр. Однак ви можете досить легко замаскувати їх за допомогою одного-двох продумано розміщених горщиків. Щось, що цікавить цілий рік, позбавить вас необхідності змінювати вміст кожні кілька місяців, або ви можете насолоджуватися сезонним оновленням.

Тільки пам’ятайте, що не варто ставити важкі горщики на покриття, щоб воно не тріснуло, і подумайте про використання підставки для рослин на колесах, щоб його було легко прибрати, коли потрібен доступ.

Занедбані палісадники

Палісадник, який може бути місцем для сміття, вимощеним для додаткового паркувального місця або прихованим за великим живоплотом, щоб відлякувати цікавих перехожих, має більший потенціал, ніж йому приписують.

Перетворення його з неприглядного на ідилію необов’язково має бути важким чи дорогим. Заповніть бордюр або горщики рослинами, які пасують до зовнішнього вигляду.

Мощення

Безглуздо чи ні, мощення часто є елементом у садах, і це не завжди бажано. Стандартні сірі бетонні плити можуть бути функціональними, але вони не роблять великого естетичного внеску.

Розкопування цілого патіо може бути непрактичним, але вирізання окремих плит тут і там може порушити монотонність бетону, внести необхідну різноманітність для дикої природи та просто принести радість оку.

Бочки для води

Збирання дощової води є важливим, особливо якщо ви садівник. Але стандартні бочки для води можуть мати трохи складний вигляд, і, оскільки вони розташовані поруч із водостічної трубою, їх досить важко уникнути. Замість того, щоб купувати велику чорну пластикову каністру, розгляньте альтернативні ємності для збирання та зберігання води.

Оцинковані металеві корита, безумовно, в моді, і як «відро для занурення», вони набагато швидше наповнюють лійку.

Або ж ви можете обрати серію менших чаш і використовувати їх як водний елемент.

Розгляньте також альтернативу водостічній трубі з дощовим ланцюгом, який відводить воду від будинку в кам’яний басейн з резервуаром для дощової води під ним.