Як прикрасити дім після свят / © Associated Press

Після Різдва та Нового року багато хто відчуває легкий «декоративний спад». Простір, який ще вчора сяяв вогниками та наповнювався ароматами кориці та хвої, раптом має стриманий та навіть трохи сумний вигляд. Проте саме цей період — ідеальний час, щоб оновити інтер’єр, зробити його дорослішим, спокійнішим і водночас теплим.

Видання Woman&Home розповіло, що зберегти відчуття свята можна без жодної мішури. Достатньо світла, зелені, текстур і правильних ароматів.

Не прибирайте гірлянди

М’яке мерехтіння вогників — один із головних елементів зимового затишку та воно зовсім не зобов’язане асоціюватися лише зі святами. Перенесіть гірлянди з ялинки на підвіконня, камінну полицю, уздовж дверного отвору чи дзеркала.

Щоб вигляд був менш «святковим», обирайте нейтральні варіанти, наприклад, тепле біле світло, паперові ліхтарики чи гірлянди з текстильними елементами.

Заповніть порожнечу зеленню

Після ялинки у кімнаті часто утворюється візуальна «порожнеча». Найпростіший спосіб її заповнити — рослини. Високі кімнатні дерева, як от монстера, драцена чи фікус, створюють акцент і додають простору життя.

До того ж такий дизайн — один із найстійкіших інтер’єрних трендів, який позитивно впливає на настрій та рівень стресу.

Оформлення камінної полиці чи консолі

Навіть без каміна кожен дім має свою «сцену» — консоль, полицю, комод. Після свят замініть масивні гірлянди на стримані композиції, наприклад, свічки різної висоти, кераміка, сухі гілки чи книги.

Це додає простору характеру та робить інтер’єр «зібраним».

Залиште вінок

Вінки давно перестали бути атрибутом лише грудня. Зніміть червоні банти, ягоди та додайте евкаліпт, сухоцвіти чи нейтральну зелень. Такий елемент прикрасить не лише вхідні двері, а й внутрішній простір, наприклад, спальню чи кухню.

Тепле світло за допомогою свічок

Свічки — майже обовʼязковий атрибут холодного сезону. LED-свічки безпечні, дають м’яке світло та ідеальні для підвіконь і полиць. Живі свічки варто використовувати там, де ви можете контролювати процес, але їхній ефект — миттєвий: простір стає затишним і «живим».

Оновіть центральну композицію

Різдвяне сервірування столу можна легко трансформувати у зимові. Замініть ялинові гілки на сезонні квіти, сухі трави чи навіть гілки з саду. Якщо обідній стіл використовується рідко, перенесіть композицію на журнальний столик або комод.

Додайте кольору біля входу

Після свят передпокій часто має особливо порожній вигляд. Яскравий килимок, текстиль або декоративна дрібниця одразу змінюють перше враження від дому, роблять його гостиннішим.

Позитивні повідомлення замість святкових декорацій

Прапорці, постери, написи з теплими словами чи іронічними фразами — чудова заміна різдвяним прикрасам. Вони створюють емоційний фон і додають дому індивідуальності.

Оновіть аромати

Зима — не лише про корицю та гвоздику. Після свят варто перейти на свіжі, заспокійливі ноти, наприклад, лаванда, евкаліпт, базилік або цитрус. Аромат напряму впливає на настрій та допомагає відокремити робочі зони від зон відпочинку.

Прикрасьте вікна

Декор для вікон — тренд, який залишився з Різдва та чудово працює цілий рік. Напівпрозорі плівки, художні наліпки чи вітражні мотиви додають характеру та не забирають світло.

Післясвятковий період — не привід сумувати за блиском і декором, який залишився у коробках. Це час для перезавантаження простору, створення спокійнішого, зрілого та турботливого інтер’єру. Кілька світлових акцентів, трохи зелені, теплі текстури та правильні аромати допоможуть пережити зиму красиво та з відчуттям, що дім справді «обіймає».