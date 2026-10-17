Як прикрасити сад на зиму: простий хитрик із кашпо

Як прикрасити сад узимку: простий хитрик із кашпо / © Credits

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Коли більшість рослин засинає до весни, саме час додати саду трохи кольору. Для цього не потрібні великі клумби чи складний догляд, достатньо настінного кашпо, якісного ґрунту та кількох сезонних рослин. А невеликий секрет від садівника Іша Камрана допоможе перетворити зимову композицію на справжній сюрприз навесні.

Як зробити зимову композицію

Насамперед оберіть настінне кашпо. Іш радить віддавати перевагу якомога більшій моделі, бо підвісні конструкції вміщують небагато води, тому додатковий об’єм допоможе довше зберігати вологу.

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Перш ніж засипати ґрунт, розставте рослини у кашпо та подивіться, який вигляд вони мають разом. Для основи композиції підійдуть морозостійкі сезонні квіти, цикламен і вічнозелений плющ. А гілочка хвойної рослини додасть фактури та природного об’єму. Зимові братки допоможуть внести ніжні кольорові акценти.

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Коли визначитеся з розташуванням, заповніть кашпо компостом або відповідним ґрунтом. Садівник радить не шкодувати його на цьому етапі, краще спочатку насипати трохи більше, а потім звільнити місце для коренів, ніж намагатися додати ґрунт між уже висадженими рослинами.

Секрет садіння

Є й маленький секрет, який зробить композицію цікавішою. Посадіть унизу кілька цибулин нарцисів. Узимку вони залишатимуться непомітними, а навесні проростуть крізь інші рослини та додадуть кашпо нового кольору й текстури.

Під час садіння не бійтеся трохи нахиляти рослини вперед, до краю кашпо. Настінні композиції найкраще розглядати спереду, тому квіти мають бути спрямовані до глядача, а не приховані всередині.

Краса, яка змінюється з сезонами

Коли композиція готова, закріпіть кашпо на надійному настінному кронштейні. Поєднання різних форм, відтінків і фактур матиме гарний вигляд взимку, а з часом стане ще пишнішим.

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Варто пам’ятати, що хвойні рослини та плющ можуть перерости кашпо. Навесні чи влітку їх можна пересадити в інше місце та звільнити простір для нових сезонних ідей.

Зимове кашпо — простий спосіб додати кольору навіть найпохмурішому куточку саду чи подвір’я. А кілька цибулин нарцисів перетворять композицію на відтермінований подарунок, адже коли прийде весна, він відкриється з нового боку.

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