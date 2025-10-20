- Дата публікації
Як прикрасити свій дім до Геловіну: що придбати для декору
Трохи містики та гламуру і ваш дім буде готовий до найзагадковішої ночі року.
Кожного жовтня магазини виблискують новими геловінськими декораціями. Але справжні скарби для цього свята не на полицях гіпермаркетів, а у секондгендах і барахолках. Там — вінтаж, історія, фактура і той самий «таємничий шарм», якого не знайдеш у пластикових гарбузах із супермаркету.
Видання Martha Stewart розповіло, що немає нічого страшнішого, ніж переплата за декор. Тож пропонуємо 7 категорій речей, які варто шукати саме у секондгендах, щоб зробити оселю атмосферною та не витрачати великі статки.
Канделябри та свічники
Ніщо не додає загадковості простору так, як м’яке світло свічок. У секондгендах часто можна знайти латунні чи сріблясті свічники, які ідеально підходять для геловінського столу. Додайте чорні, бордові чи темно-зелені свічки і от ви вже у маєтку з привидами.
Порада: зробіть «криваві» свічки — капніть червоним воском на білі. Простий трюк, який має дуже ефектний вигляд.
Сезонні фігурки та декор
Керамічні гарбузи, чорні коти, крихітні черепи чи написи «Boo» — у секондгендах цього добра безліч. Якщо колір не відповідає вашій естетиці, просто перефарбуйте.
Порада: фігурки будь-якої тематики можна зробити геловінськими за кілька хвилин, просто пофарбуйте їх чорною чи металевою фарбою.
Скляний посуд і сервірування
Геловін — це ще й свято частувань. Пошукайте у секондгендах скляні келихи, тарелі, таці, кришталеві цукерниці.
Звичайна цукерниця легко перетвориться на «дім» для цукерок.
Стара таця стане фоном для свічок і гарбузів.
А пляшки різної форми — чудові флакони для зілля, якщо додати етикетки з написами «Отрута» або «Відьмине варіння».
Картини у рамах
Будь-яке старе полотно чи репродукцію можна зробити унікальним елементом декору. Намалюйте на пейзажі летючу відьму, примар або гарбузи та картина отримає нове життя.
Лайфгак: якщо не хочете малювати, просто видрукуйте тематичний постер і вставте у старовинну раму, вийде вінтажно та стильно.
Штучні квіти з готичним настроєм
Не відмовляйтеся від пластикових або тканинних квітів, вони ідеальні для геловінського декору. Пофарбуйте їх у чорний чи бордовий колір, додайте трохи павутиння чи блискіток. Розставте такі букети у вазах і ваш дім миттєво набуде атмосфери старовинного маєтку.
Аксесуари для костюмів
У секонгендах часто можна знайти капелюхи, рукавички, намиста, старі прикраси, які мають чудовий вигляд і як декор. Драпіруйте перли на дзеркалі, залиште капелюх із вуаллю біля книги заклять і вуаля, готовий натяк на присутність елегантної примари.
Дзеркала
Найефектніший предмет декору для Геловіну — старовинне дзеркало. У старій рамі, трохи потьмяніле, воно вже саме по собі має моторошний вигляд.
Порада: зробіть з нього «дзеркало-привид», просто наклейте всередині напівпрозоре фото силуету чи надпис «Я тебе бачу». Це просто, але ефект гарантований.
Геловінський декор — це не лише про гарбузи. Це про настрій: світло свічок, тіні, текстури, історії. І найкраще, що для створення цієї магії не потрібен великий бюджет. Трішки фантазії, фарба, старі речі та ваш дім стане справжнім містичним артпростором.