Як привчити кота пити воду з миски, а не з унітазу: дієві поради / © Getty Images

Реклама

Що робити, якщо ваш пухнастий улюбленець вперто ігнорує власну миску, а зацікавлено навідується до унітаза чи акваріуму, наприклад? У цьому випадку варто не сварити, а зрозуміти, чому кіт так поводиться та м’яко скоригувати його звички, про це розповіли на сторінці centralna.vet.

Чому кіт уникає миски з водою

Поведінка кота ніколи не є випадковою. Якщо він уникає води у мисці, причина, швидше за все, криється в умовах, які йому не підходять:

Несвіжа вода. У природі коти шукають найчистіші джерела. Якщо вода у мисці стоїть кілька днів, її смак і запах можуть відштовхнути тварину. Міняйте воду щодня чи навіть кілька разів на день.

Температура води. Деякі коти віддають перевагу прохолодній воді. Кілька кубиків льоду у мисці можуть зробити її привабливішою.

Неправильне розташування миски. Якщо вона стоїть поруч із їжею чи котячим туалетом, кіт може відмовлятися пити. У дикій природі тварини завжди намагаються не змішувати джерело питної води з місцем для їжі та відходів.

Незручний посуд. Пластик може мати неприємний запах, а вузькі краї миски можуть дратувати вуса. Краще обрати широку та невисоку керамічну чи металеву миску.

Психологічний дискомфорт. Якщо кіт одного разу злякався біля своєї миски — наприклад, почув різкий звук — він може асоціювати цю зону з небезпекою.

Ефективні поради

Регулярно оновлюйте воду. Свіжа, чиста вода — основне правило. В ідеалі — двічі на день. Якщо маєте можливість, використовуйте фільтровану воду, особливо якщо водопровідна має хлорований присмак.

Змініть місце розташування миски. Спробуйте поставити її в кількох різних місцях і поспостерігайте, де котик п’є охочіше. Уникайте місць поруч із лотком або гучними приладами.

Експериментуйте з мисками. Якщо кіт ігнорує пластиковий посуд, запропонуйте йому керамічну чи металеву миску. Миска має бути стійкою, з широким дном, краще з нековзним покриттям або гумовими ніжками.

Встановіть фонтанчик. Домашній фонтанчик для котів — ідеальне рішення. Багато тварин люблять проточну воду. Такий прилад не лише спонукає пити більше, а й фільтрує воду та зберігає її чистою.

Враховуйте особливості характеру. Деяким котам подобається пити на самоті, інші — лише в присутності господаря. Поспостерігайте за своїм улюбленцем і дійте відповідно.

Слідкуйте за станом здоров’я. Якщо котик зовсім не п’є воду чи робить це дуже рідко, варто проконсультуватися з ветеринаром. Зневоднення небезпечне для котів, особливо якщо вони харчуються сухим кормом.

Привчити кота пити воду з миски — цілком реальне завдання, яке вимагає трохи терпіння, спостережливості та любові. Важливо пам’ятати: кожен кіт — це маленька особистість зі своїми вподобаннями. І як тільки ви знайдете до нього підхід, він із вдячністю відповість вам довірою та добрим здоров’ям.

Реклама