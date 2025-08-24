Як розмножувати томати без жодних витрат: простий спосіб виростити нові кущі

Помідори / © Credits

Однак є простий секрет, отримати нові кущі можна безкоштовно, використовуючи ті самі рослини, які вже ростуть на вашій грядці. Це не тільки економія, а й можливість швидко розширити кількість улюблених сортів помідорів, про це розповів садівник Philip Longo.

Садівники давно знають, що томати легко укорінюються з живців. Вирішальне значення мають так звані пасинки — молоді бічні пагони, які з’являються у пазухах листя. Зазвичай їх видаляють, щоб кущ не загущувався та давав більше плодів. Але ці пасинки не варто викидати, адже з них можна виростити нові міцні рослини.

Як правильно розмножити томати живцями

Знайдіть пасинок. Він росте під кутом приблизно 45° між головним стеблом і листком. Вибирайте міцний та довший пагін. Акуратно обламайте. Пасинок легко відділяється руками, ножиці не обов’язкові. Підготуйте ґрунт. Можна посадити живець безпосередньо у вологу грядку чи використати торф’яні стаканчики чи лотки з ґрунтовою сумішшю для розсади. Забезпечте вологу. Секрет успіху — тепло та постійна вологість. Найкраще накрити живець банкою чи прозорою плівкою, щоб створити «тепличку». Підтримуйте температуру. За +26…+28 °C корінці з’являться вже через 5–7 днів. Якщо прохолодніше, процес затягнеться. Пересадіть у ґрунт. Коли з’являться нові листочки та коренева система стане міцнішою, висаджуйте рослину на грядку, заглиблюйте майже до перших листків.

Томат — унікальна культура, адже його стебло легко формує додаткові корені. Саме тому рослини, вирощені з пасинків, швидко приживаються та не відстають у розвитку від тих, які вирощені з насіння.

Переваги методу

Економія грошей. Більше не потрібно купувати розсаду.

Швидкість. Живець приживається значно швидше, ніж сходи з насіння.

Збереження улюблених сортів. Якщо ви знайшли сорт, який ідеально підходить до вашої землі, можна розмножувати його скільки завгодно.

Можливість поділитися. Легко подарувати молоді саджанці сусідам або друзям.

Поради

Використовуйте пасинки довжиною 10–15 см, вони найкраще укорінюються.

Не садіть живці у важкий глинистий ґрунт, краще додати торф або пісок.

У перші дні тримайте нові рослини у тіні, щоб листя не зів’яло.

Поливайте теплою водою невеликими порціями.

Розмноження томатів живцями — простий, перевірений та доступний спосіб отримати цілий город помідорів без додаткових витрат. Варто лише правильно доглядати за пасинками і ви отримаєте безліч нових здорових рослин.