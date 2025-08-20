Як розпізнати артрит у котів і полегшити їхнє життя: на що звернути увагу

Кіт / © Associated Press

На жаль, котики майстерно приховують біль, тому власникам варто бути особливо уважними, щоб не списати симптоми на «звичайну старість». На що звернути увагу та як діяти у разі підозри що щось не так, розповіло видання Daily Paws.

Остеоартрит — це дегенеративне ураження суглобів, коли хрящ, який виконує роль «подушки» між кістками, поступово зношується. Через це кістки труться одна об одну, викликають біль, скутість і запалення.

Найчастіше страждають:

хребет,

стегна,

коліна,

лікті та скакальні суглоби.

Причини можуть бути різними: травми, вроджені аномалії будови суглобів, надмірна вага чи ж звичайний «знос» із віком. Понад 60% котів після 6 років уже мають ознаки артриту, навіть якщо господарі цього не помічають.

Як розпізнати артрит у кота

Кішки не схильні скаржитися на біль — у природі це було б ознакою слабкості. Тому замість явної кульгавості ви побачите тонші зміни у поведінці:

кіт рідше чи зовсім перестає стрибати на улюблені меблі;

з’являються труднощі під час спуску чи підйомі сходами;

під час гри чи бігу тварина швидко втомлюється;

може відмовлятися користуватися лотком (високі борти стають перешкодою);

помітна менша активність, більше спить;

стає дратівливішим, неохоче дає себе гладити у певних місцях.

Важливо: якщо ви помітили навіть невеликі зміни, не ігноруйте їх. Чим раніше буде поставлено діагноз, тим легше буде допомогти улюбленцю.

Діагностика

Лікар бачить кота лише під час огляду, а вдома ви спостерігаєте його щодня. Тому саме ваші відео та описи поведінки можуть допомогти ветеринару вчасно запідозрити артрит.

Корисно знімати на телефон, як кіт ходить по сходах, стрибає чи грається, це об’єктивна інформація для лікаря.

Додатково ветеринар може призначити рентген, щоб підтвердити діагноз.

Як лікувати артрит у котів

Повністю вилікувати артрит неможливо, але можна значно уповільнити його розвиток і полегшити біль. Лікування зазвичай включає кілька напрямів:

Контроль болю. Сучасні препарати для знеболення; нестероїдні протизапальні засоби (лише під наглядом лікаря); додатково: фізіотерапія, масаж, лазерна терапія, голковколювання, хондропротектори та Омега-3.

Контроль ваги. Зайві кілограми — додаткове навантаження на хворі суглоби. Ветеринар підкаже, який корм обрати та як правильно годувати.

Фізична активність. Попри біль, рухи необхідні. Легка гра та регулярні вправи допомагають підтримувати суглоби у кращому стані.

Як облаштувати дім для кота з артритом

Ви можете зробити життя свого улюбленця набагато комфортнішим завдяки простим змінам:

тепле та м’яке спальне місце;

миски для води та їжі на підставках, щоб не нахилятися низько;

лоток із низьким бортиком;

пандуси чи невеликі драбинки для доступу на диван чи ліжко.

Артрит у котів — це не вирок. Сучасна ветеринарія має багато інструментів, щоб зменшити біль і повернути вашому пухнастому другові активність. Найважливіше — бути уважними та не відкладати візит до лікаря, якщо ви бачите зміни у поведінці, адже коти, як і люди, заслуговують на комфортну і щасливу старість.