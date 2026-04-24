Як розпізнати та знищити амброзію на подвірʼї ще до того, як вона стане проблемою

Амброзія починає цвісти наприкінці літа, зазвичай у серпні, і триває до листопада, а найвищий рівень пилку припадає на вересень.

Як її розпізнати та знешкодити, розповідає The Spruce.

Наукова назва амброзії звичайної — Ambrosia artemisiifolia, а наукова назва амброзії гігантської — Ambrosia trifida. Амброзію звичайну часто легко сплутати з деякими іншими рослинами, такими як полин.

Ось деякі факти про амброзію:

Належить до родини айстрових.

Виростає високою, має непоказні квіти та рване або пальмоподібне листя.

Насіння амброзії є корисним кормом для диких тварин.

Життєвий цикл рослини схожий на однорічний літній бур’ян.

Види амброзії

Існує два основних види амброзії: амброзія звичайна та амброзія гігантська. Амброзія звичайна виростає до 1,8 метра заввишки та має вигляд папороті. Гігантська амброзія виростає до приголомшливих 4,5 метра заввишки та має листя за формою долонь. Обидва види амброзії мають інші відмінні риси.

Листя рослини амброзії звичайної має вигляд папороті. Молоде листя зазвичай має фіолетові цятки. Однак інші бур’яни, такі як бараняча чверть, також можуть мати фіолетові мітки.

Рід Амброзія, до якого належить амброзія, належить до родини айстрових, але квіти амброзії звичайної, які мають вигляд як маленькі жовтуваті горбки, надзвичайно непомітні. Після квітів з’являються нічим не примітні коричневі плоди.

Гігантська амброзія має листя, що нагадує форму долоні. Листя зазвичай має зубчасті краї, а їхні зелені стебла вкриті крихітними білими волосками. Крім того, менші листки навколо основи рослини часто мають волоски на нижньому боці. Загалом, листя може бути до 30 см завдовжки та 20 см завширшки.

Цвітіння гігантської амброзії

Квіти гігантської амброзії схожі на квіти звичайної. Багато верхніх стебел рослини виростають у квітконосі циліндричної форми, приблизно 7,5-15 см завдовжки. Рослина також часто має трохи менші квітконоси ближче до основи. Як і у звичайної амброзії, квіти мають вигляд як маленькі горбки. Вони спочатку зелені, але в міру дозрівання стають жовто-зеленими, а потім жовто-коричневими.

Як контролювати амброзію

Запобігайте поширенню амброзії у вашому дворі, удобрюючи його, регулярно скошуючи, доглядаючи за клумбами та видаляючи бур’яни. Контролюйте амброзію, яка вже є у вашому дворі, вириваючи її вручну. Цей метод може бути ефективним, якщо його використовувати до того, як рослина зацвіте, інакше нове насіння розлетиться по вашому двору та грядках.

Якщо ви віддаєте перевагу хімічному розчину, використовуйте гербіцид-інсектор, який слід застосовувати від середини весни до початку літа, поки рослини ще незрілі.

Як дізнатися, чи є у вас алергія на амброзію

Ви знаєте, чи є у вас алергія на амброзію, якщо у вас закладений ніс, нежить, стікання з носа, чхання, свербіж та набряк носа, очей, вух та рота, сльозотеча та почервоніння очей наприкінці літа та восени. Ви також можете кашляти та мати задишку.

Чому так багато людей мають алергію на амброзію

Багато людей мають алергію на амброзію, тому що одна рослина виробляє 1 мільярд пилкових зерен, які розносяться у довкіллі та руйнують нашу імунну систему.

Чи є ліки від алергії на амброзію

Ліків від алергії на амброзію немає. Щоб контролювати алергію на амброзію, знаючи, коли у вашому регіоні високий рівень пилку, залишайтесь у приміщенні із зачиненими вікнами та дверима, а також споживайте ліки від алергії до початку сезону.