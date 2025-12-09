- Дата публікації
Як розрахувати бюджет перед святами та не влізти у боргову яму: дієві поради
Якщо ви не згадаєте три подарунки, які отримали минулого року, на це варто вернути увагу та саме це має стати першим дзвіночком перед тим, як ви відкриєте гаманець цього грудня.
Свята — це світло, тепло, зустрічі та емоції. Але ще — рахунки, чеки, акції, «візьму, бо знижка», а потім «фінансове похмілля» у січні, про це розповіло видання RTÉ. За даними європейських досліджень, середня родина витрачає на зимові свята близько €1400 (68760 грн). Для України ця сума значно менша, але тенденція та сама, за оцінками українських аналітиків, сім’я легко може витратити 8–25 тисяч гривень і навіть не помітити цього. Тож як зберегти новорічний настрій, але не залізти у борги до весни, спробуємо розібратися.
Менше речей — більше емоцій
Варто замислитися, якщо більшість подарунків забувається за три місяці, чи варто викладати за них половину зарплати. Психологи та фінансисти давно довели, що:
емоції запам’ятовуються краще, ніж речі
навіть за невеликого бюджету досвід (спільна вечеря, майстер-клас, поїздка) приносить більше радості.
Тож замість ванних бомбочок і чергових пухнастих шкарпеток, краще обрати:
подарувати «сертифікат на зустріч» після свят (кава, вечеря, кіно)
у родині чи компанії друзів перейти на Таємного Санту
обов’язково узгодити ліміт на подарунки
І справді, купити щось хороше до 500 грн інколи складніше, ніж не обмежувати себе, але саме тоді проявляється турбота та увага, а не просто бюджет.
Складіть список
Візьміть аркуш або відкрийте нотатки у телефоні. Запишіть усіх, кому плануєте купувати щось на свята. Навпроти кожного — суму, яку готові витратити. Потім складіть усі цифри.
Більшість людей у цей момент роблять глибокий вдих і це добре, адже ви вже бачите реальність. Тепер можна коригувати суми, викреслити зайвих людей чи знайти інші формати подарунків.
Поради: якщо ви перевищили бюджет на +200 грн, зекономте на комусь іншому. Баланс — це ключ.
Не залишайте закупівлю на останні дні
Похід у торговий центр 23–24 грудня — це класика поганого сценарію. Ціни вищі, емоції сильніші, а мозок працює за принципом «Візьму ще це, це і це — разом точно буде хороший подарунок». Але й купувати занадто рано — теж ризиковано, адже ви можете придбати річ, а потім знайти кращу та купити другий подарунок. Не купуйте подарунок нікому, доки не купили всім у списку. Це дисциплінує.
Облік святкових витрат
Свята — це не лише подарунки. Це групові обіди, зустрічі, таксі, прикраси та продукти для святкового столу. Заведіть спеціальний нотатник, додавайте туди всі дрібні святкові витрати та фіксуйте суми у момент купівлі.
У січні ви отримаєте реальну картину. Якщо сума вас влаштовує — чудово, наступного року ви знатимете свій бюджет. Якщо ж ні — буде шанс переглянути святкові звички.
За українською статистикою, у грудні люди витрачають у 2–3 рази більше, ніж у звичайний місяць.
Якщо доводиться позичати, робіть це з розумом
Буває так, що свята збігаються із фінансовою ямою: непередбачені витрати, ремонти чи медичні потреби. Якщо без позики цього року не обійтись:
не користуйтесь «купити зараз — заплатити потім» у магазинах
уникайте кредитів з високою ставкою
розгляньте кредитні спілки чи банки з прозорими умовами
Головне — розв’язати проблему одразу, а не чекати до березня, адже чим довше тягнути, тим дорожче обійдеться борг.
Зробіть заощадження грою
Один із найприємніших методів — «зекономив і відклав». Наприклад:
автобус за 15 грн замість таксі за 130 грн — 115 грн одразу переказуєте на накопичення
домашня вечеря замість доставлення — ще +150 грн
зустріч удома замість бару — +500 грн у заощадження
Цей метод працює, бо дає моментальну винагороду, а ви бачите реальний прогрес.
Свята — це про теплоту, час із близькими та домашній затишок. І гроші тут — лише інструмент, а не основний сенс. Трохи планування, трішки дисципліни і ваш січень почнеться без боргів та докорів сумління, а це, погодьтеся, найкращий подарунок, який ви можете зробити самі собі.