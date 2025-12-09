Як розрахувати бюджет перед святами та не влізти у боргову яму: дієві поради

Як розрахувати бюджет перед святами та не влізти у боргову яму / © Credits

Реклама

Свята — це світло, тепло, зустрічі та емоції. Але ще — рахунки, чеки, акції, «візьму, бо знижка», а потім «фінансове похмілля» у січні, про це розповіло видання RTÉ. За даними європейських досліджень, середня родина витрачає на зимові свята близько €1400 (68760 грн). Для України ця сума значно менша, але тенденція та сама, за оцінками українських аналітиків, сім’я легко може витратити 8–25 тисяч гривень і навіть не помітити цього. Тож як зберегти новорічний настрій, але не залізти у борги до весни, спробуємо розібратися.

Менше речей — більше емоцій

Варто замислитися, якщо більшість подарунків забувається за три місяці, чи варто викладати за них половину зарплати. Психологи та фінансисти давно довели, що:

емоції запам’ятовуються краще, ніж речі

навіть за невеликого бюджету досвід (спільна вечеря, майстер-клас, поїздка) приносить більше радості.

Тож замість ванних бомбочок і чергових пухнастих шкарпеток, краще обрати:

Реклама

подарувати «сертифікат на зустріч» після свят (кава, вечеря, кіно)

у родині чи компанії друзів перейти на Таємного Санту

обов’язково узгодити ліміт на подарунки

І справді, купити щось хороше до 500 грн інколи складніше, ніж не обмежувати себе, але саме тоді проявляється турбота та увага, а не просто бюджет.

Складіть список

Візьміть аркуш або відкрийте нотатки у телефоні. Запишіть усіх, кому плануєте купувати щось на свята. Навпроти кожного — суму, яку готові витратити. Потім складіть усі цифри.

Більшість людей у цей момент роблять глибокий вдих і це добре, адже ви вже бачите реальність. Тепер можна коригувати суми, викреслити зайвих людей чи знайти інші формати подарунків.

Поради: якщо ви перевищили бюджет на +200 грн, зекономте на комусь іншому. Баланс — це ключ.

Реклама

Не залишайте закупівлю на останні дні

Похід у торговий центр 23–24 грудня — це класика поганого сценарію. Ціни вищі, емоції сильніші, а мозок працює за принципом «Візьму ще це, це і це — разом точно буде хороший подарунок». Але й купувати занадто рано — теж ризиковано, адже ви можете придбати річ, а потім знайти кращу та купити другий подарунок. Не купуйте подарунок нікому, доки не купили всім у списку. Це дисциплінує.

Облік святкових витрат

Свята — це не лише подарунки. Це групові обіди, зустрічі, таксі, прикраси та продукти для святкового столу. Заведіть спеціальний нотатник, додавайте туди всі дрібні святкові витрати та фіксуйте суми у момент купівлі.

У січні ви отримаєте реальну картину. Якщо сума вас влаштовує — чудово, наступного року ви знатимете свій бюджет. Якщо ж ні — буде шанс переглянути святкові звички.

За українською статистикою, у грудні люди витрачають у 2–3 рази більше, ніж у звичайний місяць.

Реклама

Якщо доводиться позичати, робіть це з розумом

Буває так, що свята збігаються із фінансовою ямою: непередбачені витрати, ремонти чи медичні потреби. Якщо без позики цього року не обійтись:

не користуйтесь «купити зараз — заплатити потім» у магазинах

уникайте кредитів з високою ставкою

розгляньте кредитні спілки чи банки з прозорими умовами

Головне — розв’язати проблему одразу, а не чекати до березня, адже чим довше тягнути, тим дорожче обійдеться борг.

Зробіть заощадження грою

Один із найприємніших методів — «зекономив і відклав». Наприклад:

автобус за 15 грн замість таксі за 130 грн — 115 грн одразу переказуєте на накопичення

домашня вечеря замість доставлення — ще +150 грн

зустріч удома замість бару — +500 грн у заощадження

Цей метод працює, бо дає моментальну винагороду, а ви бачите реальний прогрес.

Реклама

Свята — це про теплоту, час із близькими та домашній затишок. І гроші тут — лише інструмент, а не основний сенс. Трохи планування, трішки дисципліни і ваш січень почнеться без боргів та докорів сумління, а це, погодьтеся, найкращий подарунок, який ви можете зробити самі собі.