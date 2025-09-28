Як садити картоплю восени, щоб отримати рясний пізній врожай / © Credits

Щобільше, осіннє садіння має свої переваги, менший тиск шкідників, швидке утворення бульб завдяки прохолоді, а ще можливість отримати свіжу картоплю вже під кінець сезону, про це розповіло видання Martha Stewart.

Навіщо садити картоплю восени

Другий урожай. Якщо ви вже збирали картоплю влітку, осінній посів подарує ще одну партію овочів. Менше шкідників. Колорадський жук та дротяники менш активні, тож бульби краще зберігаються. Ідеальний клімат. Осіння прохолода сприяє швидшому формуванню бульб, які виходять щільні та насичені поживними речовинами. Економія. Ви можете використати невеличкі бульби зі свого весняного врожаю як садівничий матеріал.

Які сорти вибрати

Для осіннього садіння підходять ранні та середньостиглі сорти, адже вони встигають дати врожай до перших морозів. В Україні восени можна садити Слов’янку, Розару, Імпалу — вони добре встигають визріти до холодів.

Як підготувати посадковий матеріал

Використовуйте насіннєву картоплю, тобто маленькі бульби чи шматочки з «вічками».

Перед садінням проростіть картоплю у теплому та світлому місці, щоб з’явилися короткі паростки.

Важливо садити тільки здорові бульби без гнилі.

Інструкція садіння

Виберіть місце — сонячне, з родючим і добре дренованим ґрунтом. Уникайте ділянок, де раніше росли томати, баклажани чи перець (щоб уникнути хвороб). Підготуйте ґрунт — перекопайте його, додайте перегній чи компост. Кислотність має бути слабокислою (pH 5,0–6,5). Викопайте лунки чи борозни на глибину 8–10 см. Внесіть добриво — деревний попіл або комплексне органо-мінеральне. Посадіть картоплю паростками догори, залиште 25–30 см між бульбами. Полийте — ґрунт має бути вологим, але не перезволоженим. Замульчуйте соломою чи сіном (шар 5–10 см) — це захистить ґрунт від пересихання та майбутніх заморозків.

Осінній догляд

Полив . Після появи сходів поливайте 2–3 рази на тиждень (якщо немає дощів). Слідкуйте, щоб ґрунт не був надто мокрим, це викликає гниль.

Підгортання . Коли рослини досягнуть 10–15 см, підгорніть їх землею та додайте ще шар соломи. Це стимулює формування нових бульб.

Захист від холоду. Якщо очікуються заморозки, накрийте грядку агроволокном або старою ковдрою.

Коли збирати врожай

Зазвичай картопля дозріває через 90 днів після садіння.

Сигналом є пожовтіння та відмирання бадилля.

Викопуйте обережно вилами чи лопатою, щоб не пошкодити бульби.

Зберігання картопля

Зберігайте у темному, прохолодному місці з гарною вентиляцією (погріб, підвал).

Картоплю краще не мити перед закладанням, щоб бульби зберегли природний захисний шар.

Для кращої лежкості дайте їй «відлежатися» 1–2 тижні в сухому місці за +12 °C, а потім перенесіть у холодніший простір (+2…+4 °C).

Садіння картоплі восени — чудовий спосіб подовжити городній сезон. Якщо правильно підібрати сорт, підготувати ґрунт і захистити грядки від морозу, ви отримаєте смачний, корисний та доволі ранній урожай вже напередодні зими. Це вигідно та цікаво — особливо для тих, хто любить експериментувати.