Як садити, вирощувати та збирати спаржу: повна інструкція від досвідчених садівників

Спаржа / © Associated Press

Спаржа — багаторічна овочева рослина, яка щовесни дає смачний урожай, що робить її невід’ємною частиною домашніх городів. За умови належного догляду й терпіння спаржа повертатиметься рік за роком, а за три-п’ять досягне зрілості, щоб давати рясні врожаї.

Як вирощувати, доглядати та збирати спаржу, розповідає The Spruce.

Коли садити спаржу

Рослини можна починати вирощувати з насіння приблизно за чотири тижні до останніх очікуваних заморозків. Однак насіння затягне процес на кілька років.

Як садити спаржу

Більшості людей легше вирощувати спаржу з кореневищ, які широко доступні навесні. На відміну від багатьох інших рослин, коріння кореневищ спаржі може витримувати певний контакт із повітрям, тому зазвичай їх продають з оголеним корінням. Вони мають бути твердими та свіжими, а не зів’ялими чи м’якими.

Вибір місця садіння

Оскільки спаржа — багаторічна рослина, виділіть для неї місце на городі або, в ідеалі, облаштуйте окрему грядку.

Відстань, глибина та опора

Спаржа / © Associated Press

Спаржі потрібен простір, тому висаджуйте кореневища на відстані від 30 до 45 см одне від одного. Протягом перших кількох років рослини не сильно розростатимуться, та щойно вони приживуться, швидко заповнять собою весь простір. Старовинним сортам потрібне додаткове місце, оскільки вони дають насіння і самосіються. Нові гібридні сорти дають лише чоловічі рослини, які не мають насіння та поширюються лише завдяки росту наявної кореневої системи.

Найпоширеніший спосіб садіння коренів спаржі — до траншеї. Навесні викопайте рів завглибшки близько 30 см і завширшки 30 см. Змішайте компост, добрива та іншу органіку і сформуйте горбки на відстані приблизно 45 см один від одного. Помістіть коріння до траншеї, розправляючи його по боках. Верхня частина крони має розміщуватися приблизно на 15 см нижче рівня ґрунту. Засипте крону ґрунтом і добре полийте. Коли з’являться пагони, додайте більше землі, щоб заповнити траншею, доки вона не буде врівень з лінією ґрунту.

Коріння спаржі утворює щільний килим, що ускладнює видалення бур’янів. Переконайтеся, що ви контролюєте бур’яни перед садінням, і поки рослини молоді, замульчуйте грядку, щоб запобігти появі дикорослив трав. Уникайте висадження з іншими культурами, оскільки спаржа не любить конкуренції за поживні речовини.

Догляд за спаржею

Освітлення. Спаржа найкраще росте на сонячних ділянках. Без достатньої кількості щоденного сонячного світла у вас будуть тонкі пагони та слабкі рослини, вразливі до хвороб.

Ґрунт. Оскільки це довговічна багаторічна рослина, якість ґрунту є ключовою для успішного вирощування спаржі. Внесіть багато органічної речовини та переконайтеся, що pH ґрунту перебуває в нейтральному діапазоні від 6,5 до 7,0. Також позбудьтеся будь-яких бур’янів і великого каміння на ділянці. Ґрунт має добре дренуватися, щоб рослини ніколи не стояли у воді.

Поливання. Спаржа потребує регулярного поливання, особливо коли вона молода. Давайте їй від 2,5 до 5 см води на тиждень протягом перших двох вегетаційних періодів. Старшим рослинам потрібно приблизно 2,5 см на тиждень. Розгляньте можливість встановлення системи крапельного зрошення або поливання зі шланга на грядці зі спаржею.

Температура та вологість. Протягом вегетаційного періоду спаржа найкраще росте за температури від 21°C до 29°C вдень і від 15°C до 21°C — вночі. Навесні вона почне пускати пагони, коли температура ґрунту досягне 4°C. Будь-які заморозки після початку росту пагонів можуть завдати рослині шкоди. Ви можете помітити повільне зростання за температури вище 29°C або нижче 13°C.

Добрива. Під час підготовки грядки для спаржі додайте в траншею компост та універсальне органічне добриво, а також фосфоритну кам’яну кислоту — природний мінеральний порошок, який сприяє росту коренів. Щоб ґрунт був родючим і підживлював рослини, щорічно удобрюйте його компостом. Робіть це на початку весни, до появи пагонів, або восени — після того, як листя відмерло і було зрізане до землі. Спаржа потребує багато поживних речовин, тому її також треба підживлювати в середині весни, коли вона активно росте, дотримуючись інструкцій на етикетці продукту.

Види спаржі

Спаржа / © Associated Press

Новіші сорти виведені як суто чоловічі, а це означає, що вони спрямовують усю свою енергію на ріст рослини, а не утворення насіння. Серед популярних сортів можна виділити такі:

«Мері Вашингтон»: найпоширеніший сорт, виведений для стійкості до іржі

«Джерсі Гігант»: дає ранній урожай і стійкий до іржі та фузаріозного в’янення

«Брок Імперіал»: цінується за високу врожайність

«Принсвілл»: добре росте в теплих кліматичних умовах

«Фіолетова пристрасть»: солодкий фіолетовий сорт

Зелена спаржа проти білої

Біла спаржа — це та сама рослина, що й зелена, але вона набуває білого кольору завдяки процесу, який називається бланшуванням, що позбавляє рослину світла, через що вона не здійснює фотосинтез. Досягається це шляхом накривання пагонів, які ростуть, ґрунтом або пластиковими тунелями. Кінцевий продукт виходить гладким, білим і практично без волокон за умови негайного охолодження зібраних пагонів, щоб запобігти утворенню волокон.

Збирання спаржі

Зазвичай збирання урожаю пагонів спаржі починається лише на третій рік після садіння. Ось графік того, чого очікувати під час її вирощування:

Перший рік: рослинам потрібен цей час, щоб прижитися і сформувати кореневу систему, особливо в перший рік після садіння, коли пагони ще невеликі.

Другий рік: деякі садівники збирають пагони, якщо вони завтовшки з олівець або більше, протягом другого року. Для здорових, добре вкорінених рослин спаржі терпіння є ключовим.

Третій рік: до третього року ви зможете збирати врожай протягом приблизно двох тижнів. Потім дайте новим пагонам спокійно рости після першого збору врожаю. З пагонів розгорнеться листя, яке живить рослину.

Четвертий рік: на четвертий рік почніть збирати пагони довжиною від 12 до 18 сантиметрів, перш ніж їхні кінчики розпушаться (діаметр не має значення). Пагони можна або відламати, або зрізати ножем трохи вище лінії ґрунту. Якщо ви використовуєте ніж, будьте обережні, щоб не порізати пізніші пагони, які ще перебувають під землею і не проросли назовні.

П’ятий рік і далі: збирайте врожай приблизно протягом чотирьох-шести тижнів на п’ятий рік. У наступні роки пагони продовжуватимуть з’являтися з ґрунту протягом усієї весни. Після того, як ви збирали врожай понад місяць і погода почне теплішати, пагони почнуть витягуватися. На цьому етапі дайте рослинам вирости до зрілого папоротеподібного листя, яке живитиме коріння для врожаю наступного року. Рослини спаржі можуть плодоносити протягом 20–30 років, і їх можна розділити або пересадити, якщо вони занадто розрослися або якщо їм корисно змінити місце зростання.

Як вирощувати спаржу з насіння

Спаржа / © Associated Press

Зазвичай садівники вирощують спаржу з кореневих кущів, що дозволяє скоротити термін від посіву насіння до збору врожаю на два-три роки. Однак якщо ви хочете вирощувати спаржу з насіння, найкраще починати робити це у приміщенні наприкінці зими під лампою обігріву.

Замочіть насіння на ніч, перш ніж посадити його до лотка для пророщування розсади на глибину півтора сантиметра. Температура ґрунту має становити від 21°C до 29°C для проростання. Насіння проростає від двох до восьми тижнів, і ви можете пересадити його після останніх заморозків. Потім потрібно набратися терпіння, поки ви чекаєте на врожай, який з’явиться через кілька років.

Зимування

Рослини спаржі потрібно обрізати до самої землі щороку, перш ніж почнеться новий вегетаційний період. Час залежить від вас. Ви можете видалити стебла восени або взимку, після того, як листя пожовтіло та природним шляхом відмерло. Перевага раннього видалення полягає в тому, що це запобігає зимівлі шкідників, як-от спаржеві жуки, у стеблах. З іншого боку, залишення стебел на зиму має перевагу в тому, що рослинні залишки можуть утримувати сніг, який захищає крони спаржі за мінусових температур. У будь-якому випадку мертві стебла потрібно видалити навесні, до початку нового росту.

Поширені шкідники та хвороби спаржі

Зі спаржею в саду не виникає багато проблем. Фузаріозне в’янення може бути проблемою для старих сортів, але можна уникнути цього, висаджуючи стійкі гібридні сорти. Найбільшим шкідником є ​​спаржевий жук. Слідкуйте за ними, коли навесні з’являються пагони, особливо під час їхньої активності пообіді. Якщо жуків небагато, зберіть їх вручну та киньте до відра з мильною водою. Також розведена олія німу повинна тримати їх під контролем.

Скільки років потрібно, щоб спаржа виросла

Зазвичай потрібно три роки, щоб почати збирати стебла спаржі. Після дозрівання вона продовжуватиме давати щедрий урожай щовесни протягом 20–30 років.

Чи продовжує спаржа рости після зрізання

Стебла спаржі після зрізання не відростають, та оскільки вона є багаторічною рослиною, нові стебла з’являтимуться в різних місцях протягом вегетаційного періоду та в наступні роки.

Скільки спаржі можна зібрати з однієї рослини

Одна доросла рослина спаржі може давати близько 10–15 пагонів щороку.

Чи можна вирощувати спаржу в контейнерах

Спаржу можна вирощувати в контейнерах, але пам’ятайте, що між сезонами контейнер стоятиме порожнім. Також важливо стежити за якістю ґрунту.

Які рослини найкраще вирощувати поруч зі спаржею

До хороших рослин-компаньйонів для спаржі належать базилік, петрушка, кріп, настурція, баклажани, помідори та шпинат.