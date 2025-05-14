Як самостійно розмножити гортензію: корисні поради / © Credits

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Багато садівників мріють про те, щоб прикрасити свій сад цими чудовими рослинами та гарна новина у тому, що це можна зробити абсолютно самостійно, без необхідності купувати нові кущі. Британська садівниця Anya Lautenbach, відома своєю любов’ю до органічного та екологічного підходу, поділилася простим і дієвим методом розмноження гортензії живцями.

Коли найкраще розмножувати гортензію

Найсприятливіший період — кінець весни або початок літа, коли рослина активно росте, а молоді пагони вже набрали сили, але ще не стали дерев’янистими. Живці, зрізані в цей період, найкраще вкорінюються.

Що вам знадобиться

Здоровий кущ гортензії (в ідеалі — старший за 2 роки)

Гострі ножиці чи секатор

Садовий горщик або ємність для садіння

Екологічний ґрунт (компост без торфу)

Садова сітка чи грубозерниста земля (замість перліту, чи вермикуліту)

Чиста вода

Пакет або прозора плівка для створення мікроклімату

Тепле, затінене місце для вкорінення

Як укорінити гортензію живцями

Підготуйте живці. Одразу після обрізання рослини оберіть кілька здорових пагонів, які не цвіли. Кожен пагін має бути завдовжки 10–15 см і мати 2–3 пари листків. Порада: Найкраще підходять середні чи нижні частини пагонів із м’якою, ще не одерев’янілою структурою. Обріжте зайве. Зріжте нижні листки повністю, а верхні — вкоротіть наполовину. Це допоможе рослині не втрачати зайву вологу та направити сили на формування коріння. Змочіть основу живця. Занурте основу живця у воду, щоб змочити її перед садінням. Якщо хочете — використайте натуральний стимулятор коренеутворення, наприклад, порошок кориці або сік алое. Садіння у ґрунт. Підготуйте горщик з органічним субстратом: найкраще підійде суміш компосту без торфу з садовою землею чи піском. Не використовуйте перліт або вермикуліт, оскільки їх виробництво не є екологічно сталим. Вставте живець на глибину 3–4 см, ущільніть ґрунт навколо стебла. Створіть мікропарник. Накрийте живець прозорим пакетом або пластиковою пляшкою без дна — це дозволить підтримувати високу вологість. Поставте ємність у світле, але не сонячне місце — ідеально, якщо це буде тераса чи півтінь у саду.

Догляд за живцями

Поливайте помірно, щоб ґрунт залишався злегка вологим, але не мокрим. Перезволоження призведе до загнивання.

Щодня провітрюйте «мікропарник», відкриваючи його на 10–15 хв.

Перші ознаки вкорінення з’являться через 2–3 тижні — зазвичай це молоде листя чи нові пагони.

Коли пересаджувати

Після того як на пагоні з’явиться нове листя та живець добре вкорениться (зазвичай через 4–6 тижнів), його можна пересаджувати у відкритий ґрунт або більший горщик. Найкраще зробити це на початку осені чи наступної весни.

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Гортензії — дуже вдячні рослини. З любов’ю посаджені та доглянуті живці вже через сезон можуть перетворитися на повноцінні кущі, які тішитимуть вас пишним цвітом і прикрашатимуть сад або клумбу.