Як самостійно виростити полуницю з куплених ягід, смак яких вам сподобався

Полуниця / © Associated Press

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Натомість часто буває так: ви купили полуницю, яка виявилася такою солодкою і запашною, що у вас виникло бажання вирощувати у своєму саду або на балконі саме такий сорт.

Еxpress.co.uk ділиться порадами експерта з садівництва, відомого під ніком Nature with Ifzaal, який розкрив у ТікТок свій секрет вирощування полуниці з насіння саме того сорту, який вам сподобався.

Ось що треба зробити з полуницею, купленою в магазині

Вам потрібно обережно зрізати зовнішній шар. Для цього вам знадобиться лише одна ягідка, але це може бути досить складно, тому використовуйте гострий ніж. Експерт показує, як він нарізає тонкі смужки з поверхні полуниці та кладе їх на шматочок кухонного паперу. Дайте полуниці висохнути на папері, залишивши її на кілька днів. Коли шматочки повністю висохнуть, струсіть насіння з паперу на білу тарілку, щоб його було добре видно. Потім візьміть невеликий контейнер і наповніть його компостом. Можна використати той, у якому була полуниця. Після цього вам потрібно обережно розсипати насіння полуниці поверх компосту. Підтримуйте ґрунт вологим — і досить скоро у вас з’являться сіянці. Щоб зволожувати ґрунт, просто використовуйте пульверизатор або пляшку з розпилювачем. Через кілька місяців сіянці будуть готові до садіння на вулиці. Дотримуючись цього справді простого методу, вам більше ніколи не доведеться купувати саджанці полуниці.

Коли саме час садити полуницю

Хоча, можливо, вже занадто пізно садити полуницю, щоб насолодитися нею цього літа, ви все ще можете розпочати вирощування врожаю на наступний рік. Висадження у серпні або вересні дає рослинам час прижитися до плодоношення наступного року.

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Полуницю можна вирощувати на спеціальній грядці або ділянці, а також у великих горщиках, мішках для вирощування, підвісних кошиках і віконних ящиках. Вона має бути розміщена на сонячному місці, хоча невелика тінь прийнятна. Не варто садити ягоду в місцях, схильних до пізніх заморозків.

Просто наповніть великий контейнер універсальним компостом без торфу або ґрунтовим компостом і посадіть рослину так, щоб верхівка розташовувалася на одному рівні з поверхнею. Розміщуйте рослини на відстані приблизно 20 см одну від одної. Поставте контейнер у захищеному від світла сонячному місці та регулярно поливайте.

Рослини полуниці треба регулярно поливати, доки вони приживаються, особливо ті, які ростуть у контейнерах і підвісних кошиках, оскільки компост може швидко висихати. Найкраще уникати зволоження центру та верхівки рослини або плодів, адже це може призвести до грибкових захворювань

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