Спинка ліжка не лише естетичний елемент, а й спосіб додати кімнаті характеру. З простих матеріалів, наприклад, тканини, дерев’яних деталей чи декоративних наклейок, можна створити справжній артоб’єкт, про це розповіло видання Martha Stewart. Хендмейд підхід дозволяє проявити фантазію, оновлювати кімнату без великих витрат і створити щось унікальне, що ідеально пасуватиме саме вашому простору.

Текстильна спинка. Використовуйте ковдру як тимчасову спинку. Декоративна рейка та кронштейни дозволяють повісити ковдру за ліжком, створити затишний та яскравий акцент.

Розкладна ширма. Стара ширма може стати м’якою та індивідуальною спинкою. Оберіть улюблений принт, прикрасьте її тканиною та встановіть за ліжком.

Текстильне драпірування . Для односпальних ліжок тканина чи готові драпірування створять гарний фон без класичної спинки. Повісьте панелі так, щоб вони трохи торкалися підлоги та виходили за краї ліжка на кілька сантиметрів.

Декоративні наклейки. Використовуйте спіроґрафічні чи інші декоративні наклейки на стіні. Вони створюють ефект витонченого вишиваного орнаменту та легко знімаються.

Шкіряна спинка . Шкіряні плитки на фанері прикріплюються клеєм і французькими кронштейнами. Така спинка має дорогий та тактильно-приємний вигляд, а монтаж не потребує спеціальних навичок.

Ботанічні мотиви. За допомогою проєктора можна відтворити тіні рослин на спинці ліжка, обвести їх крейдою та зафіксувати лаком. Вигляд буде ефектний та живий.

Ліпний чи дерев’яний молдинг. Легкий та недорогий спосіб створити спинку. Наріжте дерев’яні планки, змонтуйте раму, заґрунтуйте та пофарбуйте у тон стін.

Тканинне плетіння. Бохо варіант для тих, хто любить природні відтінки та текстури. Простий каркас і тканинні ремені, та ваша спинка готова.

Оновлення старої спинки. Якщо у вас вже є м’яка спинка, змініть тканину. Зніміть стару оббивку, прикріпіть нову ідеальну тканину степлером — це легко та швидко.

Шпалерна спинка. Для мінімалістів підійде шпалерний варіант, просто виріжте шпалери по шаблону та приклейте за ліжком. Виходить легкий, але виразний акцент.

Трафаретний малюнок. Складний малюнок можна нанести за допомогою трафарету та фарби. Крок за кроком створюйте свій унікальний орнамент.

Спинка з декоративної стрічки. Ідеальний варіант для дитячої чи студентського приміщення. Використовуйте кольорову стрічку, щоб намалювати спинку без шкоди для стін.

Вінтажні двері чи панелі. Старі дерев’яні дверцята, перефарбовані та встановлені за ліжком, одразу додають кімнаті характеру та історії.

Хендмейд спинка ліжка — це швидкий, доступний та креативний спосіб оновити спальню. Вона додає індивідуальності, зв’язує постіль із кімнатою та дозволяє проявити власний стиль.

Не обов’язково бути дизайнером, адже навіть прості матеріали, як тканина, фанера чи декоративна стрічка, можуть створити ефектний акцент. Експериментуйте, комбінуйте та створюйте спальню, яка надихає та дарує затишок.