Як посадити цибулини у контейнери, щоб мати безперервне весняне цвітіння

Тюльпани / © Getty Images

Цей лайфгак дозволяє насолоджуватися квітами з ранньої весни й аж до початку літа, адже різні сорти розкриваються по черзі. Коли цибулини висаджені шарами, кожен вид підхоплює цвітіння попереднього. Це справжня естафета барв і ароматів про це розповіло видання Martha Stewart.

Навіщо спробувати цей метод

Тривале цвітіння. Ви отримуєте кілька «хвиль» квітів із одного контейнера.

Економія часу. Усі цибулини висаджуються восени одночасно, а результатом ви насолоджуєтесь навесні.

Мобільність. Контейнери можна розташувати на балконі, терасі чи у дворі, а навесні переставляти залежно від дизайну.

Адаптивність. Метод підходить навіть тим, у кого немає саду, потрібен лише горщик із достатньою глибиною.

Інструкція

Виберіть контейнер. Він має бути щонайменше 30 см завглибшки та обов’язково з отворами для дренажу. Додайте шар гравію чи керамзиту. Це запобіжить застою води. Насипте спеціальний ґрунт для цибулин. Він легкий і добре пропускає вологу. Висадіть перший шар (найглибший). Це можуть бути тюльпани або алліуми. Розташовуйте цибулини гострим кінчиком угору. Присипте шаром ґрунту (7–10 см). Додайте другий шар. Добре підходять нарциси чи гіацинти. Знову присипте ґрунтом (5–7 см). Посадіть третій шар (найближчий до поверхні). Це можуть бути крокуси чи підсніжники. Заповніть контейнер ґрунтом до краю, полийте. Ґрунт має бути вологим, але не надто мокрим. Якщо маєте бажання додайте мульчу. Вона захистить від перепадів температури та збереже вологу.

Що обрати

Нижній шар (глибокий, цвітіння пізніше): тюльпани, алліуми.

Середній шар (середнє цвітіння): нарциси, гіацинти.

Верхній шар (раннє цвітіння): крокуси та підсніжники.

Важливо: добирайте цибулини так, щоб у них збігалися вимоги до освітлення та поливу.

Поради

Висаджуйте восени. Оптимальний час — з кінця вересня до середини листопада, коли температура ще плюсова, але вже прохолодно.

Зимівля . Горщики краще ставити на підставки чи ніжки, щоб уникнути застою води. Якщо зима малосніжна та мороз до — 15°C, варто утеплити контейнер мішковиною чи агроволокном.

Захист від гризунів. Накрийте верх контейнера металевою сіткою, щоб миші не розкопали цибулини.

Полив узимку. Раз на 2–3 тижні перевіряйте вологість ґрунту. Якщо він пересох — трохи полийте.

Грайтеся з кольорами. Монохромні композиції, наприклад, усі відтінки рожевого, створюють вишуканий вигляд, а контрастні, наприклад, жовті нарциси та фіолетові гіацинти — енергійний та яскравий.

Якщо все зробити правильно, навесні ви отримаєте безперервний каскад цвітіння, спершу ніжні підсніжники та крокуси, потім ароматні гіацинти та нарциси, а під завісу — величні тюльпани та алліуми. Ваш балкон або сад оживе та перетвориться на справжній квітковий театр.