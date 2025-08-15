- Дата публікації
Як швидко охолодити авто: корисні поради
Літо у розпалі та немає нічого гіршого, ніж сісти у власне авто, яке кілька годин «запікалося» під сонцем. Повітря всередині здається густим, важким і гарячішим, ніж на вулиці.
Видання Real Simple розповіло, що навіть у відносно прохолодний день у +27°C температура у салоні машини за 10 хв може піднятися до +37°C, а за пів години — перевищити +46°C.
Але є простий та, головне, науково обґрунтований спосіб швидко вигнати гаряче повітря з машини без кондиціонера. Цей метод продемонструвала блогерка Hannah Fry.
Метод «дверцята та вікно»
Залиште авто на стоянці.
Повністю відкрийте заднє пасажирське вікно з протилежного від вас боку.
Швидко відкрийте та закрийте водійські дверцята 2–3 рази.
Блогерка пояснює, що коли ви рухаєте дверцята, вони буквально «вимітають» гаряче повітря з салону, створюють зону зниженого тиску біля сидіння водія. Це місце миттєво заповнюється свіжішим повітрям, яке заходить через відкрите вікно позаду.
Чому це не завжди працює
Якщо на вулиці майже така ж спека, як у машині, наприклад, +43°C, ефект відчуватиметься значно слабше, ви просто заміните «сауну» на трохи тепліше повітря ззовні.
Матеріали інтер’єру впливають на швидкість охолодження, наприклад тканинні сидіння остигають швидше, ніж темна шкіра, а гарячий пластиковий торпедо ще довго «віддає» тепло навіть після охолодження повітря.
У деяких випадках, щоб відчути значну різницю, доведеться повторити рух дверцятами 30–40 разів і хай це має дещо кумедний вигляд.
Плюси та мінуси методу
Плюси:
Не потребує ввімкнення кондиціонера.
Працює швидко (2–3 рухи у помірну спеку).
Має ефектний вигляд для тих, хто любить показувати наукові трюки друзям.
Мінуси:
Не дає значного ефекту у дуже спекотну погоду.
Може з часом зносити дверні петлі.
Не охолоджує гарячі поверхні в салоні.
Поради
Поєднуйте метод Фрай з кондиціонером. Спершу «виметіть» гаряче повітря, а потім увімкніть кондиціонер, так система працюватиме ефективніше.
Використовуйте сонцезахисні штори та екрани для лобового скла, щоб уповільнити нагрів.
Паркуйтеся у тіні чи ставте авто так, щоб мінімізувати пряме сонячне світло на торпедо.
Трохи відкривайте вікна, якщо залишаєте машину ненадовго — це зменшує ефект «парника».
Метод «дверцята та вікно» справді базується на науці та може допомогти швидко освіжити авто у спеку, але найкращі результати дає у поєднанні з кондиціонером та іншими способами захисту від перегріву.