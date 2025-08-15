Як швидко охолодити авто: корисні поради

Як швидко охолодити авто / © Associated Press

Видання Real Simple розповіло, що навіть у відносно прохолодний день у +27°C температура у салоні машини за 10 хв може піднятися до +37°C, а за пів години — перевищити +46°C.

Але є простий та, головне, науково обґрунтований спосіб швидко вигнати гаряче повітря з машини без кондиціонера. Цей метод продемонструвала блогерка Hannah Fry.

Метод «дверцята та вікно»

Залиште авто на стоянці. Повністю відкрийте заднє пасажирське вікно з протилежного від вас боку. Швидко відкрийте та закрийте водійські дверцята 2–3 рази.

Блогерка пояснює, що коли ви рухаєте дверцята, вони буквально «вимітають» гаряче повітря з салону, створюють зону зниженого тиску біля сидіння водія. Це місце миттєво заповнюється свіжішим повітрям, яке заходить через відкрите вікно позаду.

Чому це не завжди працює

Якщо на вулиці майже така ж спека, як у машині, наприклад, +43°C, ефект відчуватиметься значно слабше, ви просто заміните «сауну» на трохи тепліше повітря ззовні.

Матеріали інтер’єру впливають на швидкість охолодження, наприклад тканинні сидіння остигають швидше, ніж темна шкіра, а гарячий пластиковий торпедо ще довго «віддає» тепло навіть після охолодження повітря.

У деяких випадках, щоб відчути значну різницю, доведеться повторити рух дверцятами 30–40 разів і хай це має дещо кумедний вигляд.

Плюси та мінуси методу

Плюси:

Не потребує ввімкнення кондиціонера.

Працює швидко (2–3 рухи у помірну спеку).

Має ефектний вигляд для тих, хто любить показувати наукові трюки друзям.

Мінуси:

Не дає значного ефекту у дуже спекотну погоду.

Може з часом зносити дверні петлі.

Не охолоджує гарячі поверхні в салоні.

Поради

Поєднуйте метод Фрай з кондиціонером. Спершу «виметіть» гаряче повітря, а потім увімкніть кондиціонер, так система працюватиме ефективніше.

Використовуйте сонцезахисні штори та екрани для лобового скла, щоб уповільнити нагрів.

Паркуйтеся у тіні чи ставте авто так, щоб мінімізувати пряме сонячне світло на торпедо.

Трохи відкривайте вікна, якщо залишаєте машину ненадовго — це зменшує ефект «парника».

Метод «дверцята та вікно» справді базується на науці та може допомогти швидко освіжити авто у спеку, але найкращі результати дає у поєднанні з кондиціонером та іншими способами захисту від перегріву.