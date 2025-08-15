ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
2 хв

Як швидко охолодити авто: корисні поради

Літо у розпалі та немає нічого гіршого, ніж сісти у власне авто, яке кілька годин «запікалося» під сонцем. Повітря всередині здається густим, важким і гарячішим, ніж на вулиці.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як швидко охолодити авто

Як швидко охолодити авто / © Associated Press

Видання Real Simple розповіло, що навіть у відносно прохолодний день у +27°C температура у салоні машини за 10 хв може піднятися до +37°C, а за пів години — перевищити +46°C.

Але є простий та, головне, науково обґрунтований спосіб швидко вигнати гаряче повітря з машини без кондиціонера. Цей метод продемонструвала блогерка Hannah Fry.

Метод «дверцята та вікно»

  1. Залиште авто на стоянці.

  2. Повністю відкрийте заднє пасажирське вікно з протилежного від вас боку.

  3. Швидко відкрийте та закрийте водійські дверцята 2–3 рази.

Блогерка пояснює, що коли ви рухаєте дверцята, вони буквально «вимітають» гаряче повітря з салону, створюють зону зниженого тиску біля сидіння водія. Це місце миттєво заповнюється свіжішим повітрям, яке заходить через відкрите вікно позаду.

Чому це не завжди працює

  • Якщо на вулиці майже така ж спека, як у машині, наприклад, +43°C, ефект відчуватиметься значно слабше, ви просто заміните «сауну» на трохи тепліше повітря ззовні.

  • Матеріали інтер’єру впливають на швидкість охолодження, наприклад тканинні сидіння остигають швидше, ніж темна шкіра, а гарячий пластиковий торпедо ще довго «віддає» тепло навіть після охолодження повітря.

  • У деяких випадках, щоб відчути значну різницю, доведеться повторити рух дверцятами 30–40 разів і хай це має дещо кумедний вигляд.

Плюси та мінуси методу

Плюси:

  • Не потребує ввімкнення кондиціонера.

  • Працює швидко (2–3 рухи у помірну спеку).

  • Має ефектний вигляд для тих, хто любить показувати наукові трюки друзям.

Мінуси:

  • Не дає значного ефекту у дуже спекотну погоду.

  • Може з часом зносити дверні петлі.

  • Не охолоджує гарячі поверхні в салоні.

Поради

  • Поєднуйте метод Фрай з кондиціонером. Спершу «виметіть» гаряче повітря, а потім увімкніть кондиціонер, так система працюватиме ефективніше.

  • Використовуйте сонцезахисні штори та екрани для лобового скла, щоб уповільнити нагрів.

  • Паркуйтеся у тіні чи ставте авто так, щоб мінімізувати пряме сонячне світло на торпедо.

  • Трохи відкривайте вікна, якщо залишаєте машину ненадовго — це зменшує ефект «парника».

Метод «дверцята та вікно» справді базується на науці та може допомогти швидко освіжити авто у спеку, але найкращі результати дає у поєднанні з кондиціонером та іншими способами захисту від перегріву.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie