Як швидко позбутися запаху цибулі на руках: дієві хитрики
Цибуля — незамінна на кухні, але її стійкий аромат на руках може зіпсувати навіть найприємніший кулінарний настрій.
Після нарізання запах інколи залишається надовго та не зникає навіть після кількох спроб вимити руки з милом. Усе через сірковмісні сполуки, які міцно «чіпляються» до природних олій шкіри. Видання Martha Stewart розповіло, що позбутися запаху можна швидко і без спеціальних засобів — достатньо скористатися тим, що вже є вдома. Головне — знати правильний підхід.
Перед будь-яким методом руки варто промити прохолодною водою, щоб змити залишки цибулі. Далі оберіть один із перевірених способів.
Нержавійна сталь
Найефективніший та водночас найнесподіваніший спосіб — звичайна нержавійна сталь. Цей метал нейтралізує сіркові сполуки та буквально «перетягує» запах зі шкіри на свою поверхню. Достатньо потерти руки об:
бік металевої мийки
ложку чи ніж із нержавійки
спеціальне «металеве мило»
Робіть це під прохолодною проточною водою кілька секунд і запах зникає майже миттєво.
Лимонний сік або білий оцет
Кислоти — ще один ефективний спосіб боротьби із запахами. Лимонний сік або білий оцет нейтралізують сірку і залишають після себе відчуття чистоти.
Як використовувати:
нанесіть кілька крапель на долоні
ретельно потріть 10–15 секунд
змийте прохолодною водою
Бонус — легкий цитрусовий аромат. Важливо: якщо на руках є подряпини, можливе легке пощипування, тому одразу змивайте засіб.
Домашній скраб
Легке відлущування допомагає зняти шар олій, у яких «застряг» запах цибулі. Для цього підійдуть:
сода
сіль
використана кавова гуща
Змішайте обраний інгредієнт із м’яким милом, акуратно помасажуйте руки та змийте водою. Метод працює одразу на двох рівнях: механічно очищує та розчиняє залишки запаху.
Зубна паста
Зубна паста містить м’які абразиви та нейтралізатори запахів — саме те, що потрібно після приготування їжі. Невелику кількість пасти:
нанесіть на руки
злегка потріть
змийте водою
М’ятний аромат — приємний фінальний штрих.
Усі ці методи ефективні, але можуть трохи підсушувати шкіру. Після процедури варто нанести зволожувальний крем для рук, щоб зберегти комфорт і м’якість.
Запах цибулі — не проблема, якщо знати, як із ним впоратися. Нержавійна сталь, кислота чи легкий скраб працюють швидко та без зайвих зусиль, тож ці поради ще не раз стануть у пригоді на кухні.