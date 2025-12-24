Як швидко позбутися запаху цибулі на руках: дієві хитрики

Як швидко позбутися запаху цибулі з рук / © Associated Press

Після нарізання запах інколи залишається надовго та не зникає навіть після кількох спроб вимити руки з милом. Усе через сірковмісні сполуки, які міцно «чіпляються» до природних олій шкіри. Видання Martha Stewart розповіло, що позбутися запаху можна швидко і без спеціальних засобів — достатньо скористатися тим, що вже є вдома. Головне — знати правильний підхід.

Перед будь-яким методом руки варто промити прохолодною водою, щоб змити залишки цибулі. Далі оберіть один із перевірених способів.

Нержавійна сталь

Найефективніший та водночас найнесподіваніший спосіб — звичайна нержавійна сталь. Цей метал нейтралізує сіркові сполуки та буквально «перетягує» запах зі шкіри на свою поверхню. Достатньо потерти руки об:

бік металевої мийки

ложку чи ніж із нержавійки

спеціальне «металеве мило»

Робіть це під прохолодною проточною водою кілька секунд і запах зникає майже миттєво.

Лимонний сік або білий оцет

Кислоти — ще один ефективний спосіб боротьби із запахами. Лимонний сік або білий оцет нейтралізують сірку і залишають після себе відчуття чистоти.

Як використовувати:

нанесіть кілька крапель на долоні ретельно потріть 10–15 секунд змийте прохолодною водою

Бонус — легкий цитрусовий аромат. Важливо: якщо на руках є подряпини, можливе легке пощипування, тому одразу змивайте засіб.

Домашній скраб

Легке відлущування допомагає зняти шар олій, у яких «застряг» запах цибулі. Для цього підійдуть:

сода

сіль

використана кавова гуща

Змішайте обраний інгредієнт із м’яким милом, акуратно помасажуйте руки та змийте водою. Метод працює одразу на двох рівнях: механічно очищує та розчиняє залишки запаху.

Зубна паста

Зубна паста містить м’які абразиви та нейтралізатори запахів — саме те, що потрібно після приготування їжі. Невелику кількість пасти:

нанесіть на руки злегка потріть змийте водою

М’ятний аромат — приємний фінальний штрих.

Усі ці методи ефективні, але можуть трохи підсушувати шкіру. Після процедури варто нанести зволожувальний крем для рук, щоб зберегти комфорт і м’якість.

Запах цибулі — не проблема, якщо знати, як із ним впоратися. Нержавійна сталь, кислота чи легкий скраб працюють швидко та без зайвих зусиль, тож ці поради ще не раз стануть у пригоді на кухні.