Як швидко розморозити масло: прості лайфгаки

Як швидко розморозити масло / © Credits

Реклама

Проте що робити, якщо ви забули дістати масло з холодильника. Занадто холодне чи замерзле воно може зіпсувати тісто, зробити крем грудкуватим або пиріг «плоским». На щастя, є перевірені способи швидко привести масло до ідеальної консистенції, про це розповіло видання Real Simple.

Багато рецептів, від печива до круасанів, залежать від правильної текстури масла. Під час збивання чи кремування воно «ловить» повітря, а це робить випічку пухкою, а тісто — ніжним та шаруватим. Неправильна температура може зіпсувати результат, адже надто холодне масло не змішається, надто тепле — виділить олію.

Ідеальна «кімнатна» температура масла — близько 18–22°C. Масло повинно бути м’яким на дотик, злегка вдавлюватися пальцем, але не танути та не втрачати форму.

Реклама

5 способів швидко помʼякшити масло

Косвене тепло у мікрохвильовці

Щоб не ризикувати розтопити масло, створіть у мікрохвильовці парову «сауну»:

Налийте 1–2 чашки води в жаростійку миску та нагрійте її 2 хв. Поки вода гріється, наріжте масло на невеликі шматочки. Вилийте воду та швидко поставте миску з маслом у мікрохвильовку, накрийте її, щоб утримати пар.

Через кілька хвилин масло стане м’яким і придатним для випікання.

Наріжте масло на кубики

Чим менші шматочки, тим швидше вони прогріються. Рекомендовано різати на кубики 2–3 см для максимального ефекту. Це також полегшує його збивання чи замішування в тісто.

Використайте гарячу скляну миску

Ще один простий спосіб:

Реклама

Нагрійте скляну миску гарячою водою кілька хвилин. Висушіть її та поставте на масло догори дном, створюючи теплий «купол».

Тепло, яке залишається всередині, рівномірно розм’якшує масло за кілька хвилин, але не робить його рідким.

Натерти на тертці

Особливо ефективно для дуже холодного чи замороженого масла. Використайте велику тертку та натріть масло, як сир. Маленькі стружки швидко набувають кімнатної температури, а тепло рук прискорює процес.

Відбити та розплющити

Ще один простий «фітнес лайфгак» для кухні:

Покладіть масло у поліетиленовий пакет або між двома листами плівки. Відбийте його качалкою та розплющте.

Більша площа поверхні контактує з теплим повітрям і через 10 хв масло досягає ідеальної консистенції для випікання чи намазування.

Реклама

Незалежно від того, печете ви тісто чи просто готуєте тост, правильна температура масла має значення. Коли ви використовуєте ці прості методи, ви завжди отримаєте кремове, м’яке масло без зайвої витрати часу. І тоді будь-яка випічка чи сніданок стануть справжньою насолодою.