Як створити барвистий але невибагливий сад: 7 квітів, які ростуть майже будь-де

Квіти / © Associated Press

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Для того, щоб мати квітучий сад, слід усвідомлювати необхідність вибору місця для своїх рослин, яке відповідає їхнім потребам і дає найкращі шанси на цвітіння.

Наприклад, хости будуть вигорати під полуденним сонцем, тому слід уникати повністю сонячної грядки. Але наступні сім квітів, які назвав Еxpress.co.uk, будуть рости майже будь-де, де ви їх посадите, з-під дерева чи в глинистому ґрунті, майже самі собою.

Цинія

Цинія / © Associated Press

Витривала однорічна цинія може цвісти на всіх типах ґрунту та в усіх умовах, але найкраще вона росте на повному сонці та не так добре росте в тінистих місцях.

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Очікуйте різнокольорові квіти у формі ромашок усіх відтінків, від яскраво-жовтого до рожевого. Цинія пурпурова виросте від 15 до 122 см заввишки та від 30 до 45 см завширшки, віддаючи перевагу добре дренованим ґрунтам.

Ехінацея пурпурова

Ехінацея / © Associated Press

Ехінацея пурпурова — стійка квітка, яка може переносити посуху, глинистий ґрунт, спеку, вологість і навіть легку тінь, а також є чудовим запилювачем для бджіл, метеликів та інших комах. Це багаторічна рослина.

Птахи взимку з’їдають її насіннєві головки. Єдині умови, яких не терпить ехінацея пурпурова, — це глибока тінь та вологий ґрунт.

Квіти виростуть від 61 до 91 см заввишки до 45-61 см завширшки та будуть рости на будь-якому місці — від повного сонця до напівтіні та на більшості добре дренованих ґрунтів.

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Кореопсис

Кореопсис / © Credits

Незважаючи на ніжні та дрібні квіти, кореопсис вертициллятий є стійким. Його безліч квітів у формі ромашок випромінює золотистий та жовтий колір, і він може зосити серцеподібні та бідні ґрунти, а також невелику тінь.

Але вам потрібно уникати глибокої тіні, а також вологих ґрунтів, оскільки він може страждати від гниття коренів. Кореопсис виросте від 30 до 45 сантиметрів заввишки та 30 сантиметрів завширшки і добре росте на повному сонці та середньо сухих ґрунтах.

Чорнобривці

Чорнобривці / © Associated Press

Ще одна квітка, яка добре росте в різних ґрунтових умовах, на повному сонці або в пів тіні, — чорнобривці.

Вони переносять вітер і посуху і добрі для городом, оскільки контролюють певних шкідників, таких як нематоди. Чорнобривці виростають від 15 до 30 сантиметрів заввишки до 15-25 сантиметрів завширшки.

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Пломінка зірка

Пломінка зірка / © Credits

Цей багаторічник ніколи не потребує зрізання головок і може похвалитися фіолетовими квітами з колосками та вертикальними листяними стеблами.

Пломінка зірка може переносити бідний ґрунт, спеку та вологість, і за нею легко доглядати.

Вона не має серйозних проблем із хворобами чи шкідниками. Виростає до 60-120 см заввишки та 30-50 см завширшки.

Гайлардія остиста

Гайлардія остиста / © Credits

Зі своїми квітами, схожими на ромашки, місцева гайлардія остиста прикрасить сади червоним та жовтим кольорами.

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Це багаторічна рослина, яка довго цвіте та добре росте в спеку та посуху, а також може переносити бідні ґрунти, такі як піщані. Але потрібно уникати вологих місць та мокрої глини.

Вона виростає від 20 до 30 см завдовжки та добре росте на повному сонці та в середньому ґрунті.

Космея

Космея / © Associated Press

Космея вирізняється своїми чарівними квітками у формі тарілочки, які добре ростуть у різних умовах. Вона рідко страждає від хвороб або комах.

Космея може виростати від 30 до 120 см заввишки до 60-90 см завширшки та добре росте на повному сонці та в пів тіні.

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