Як створити ілюзію простору: найкращі рослини для маленьких садів

Маленький сад / © Credits

Закладання маленького саду може бути складнішим, ніж проєктування великого, оскільки кожен сантиметр простору має бути використаний.

Щоб спростити завдання, GardensIllustrated попросили провідних дизайнерів садів поділитися своїми найкращими порадами щодо заповнення компактної ділянки пишним листям та красивими квітами.

За правильного садіння сад тішитиме цілий рік, може створити ілюзію простору та привабити диких тварин до вашого саду. Ось добірка найкращих рослин для невеликих садів.

Срібна береза

Береза ​​популярна серед дизайнерів завдяки плямистому відтінку, який вона надає влітку, кольору листя восени та корі, яка викликає інтерес взимку. Ця гімалайська береза ​​– чудовий вибір.

Висота та розмах: 6 м x 6 м (через 20 років).

Хаконехлоа велика

Ця напіввічнозелена трава є улюбленицею дизайнерів завдяки своїй текстурі та купчастій формі. Вона ідеально підходить для пом’якшення різких країв. Віддає перевагу напівтіні.

Розмір: 40 см x 40 см.

Фіалка рогата

Чудова вічнозелена ґрунтопокривна рослина, яка цвіте місяцями, від весни до осені. Росте на сонці або в півтіні.

Розмір: 50 см x 50 см.

Папороті

Папороть / © Credits

У багатьох невеликих садах багато тіні — це ідеально підходить для папоротей. Спробуйте щитовник цикадовий, високу вічнозелену папороть з чорностебельним листям, або щитовник афінський, напіввічнозелену рослину з ефектними жовто-зеленими листям, що розгортається.

Декоративні трави

Міскантус / © Credits

Декоративні трави додають руху та текстури, а також граційно старіють протягом тривалого сезону, багато з них також викликають інтерес взимку. Спробуйте щучник денрнистий, елегантний війник діамантовий або сорти ковили.

Пітоспорум

Менші сади часто більш тінисті, тому там рекомендують вирощувати рослини, які залишаються досить компактними, щоб зменшити ймовірність того, що вони тягнутимуться до світла. Цей карликовий чагарник, що утворює купину, з блискучим листям та запашними білими квітами не виросте великим.

Розмір: 80 см x 80 см.

Дерен декоративний

Невеликому саду потрібні сезонні моменти, дерен — один із них. Він може рости в напівтіні, ніколи не стає занадто великим і має два хороших сезони, що викликають інтерес. Ефектні квітки в червні змінюються яскравим осіннім забарвленням листя.

Розмір: 7 м x 5 м.

Трахелоспермум жасминоподібний

Трахелоспермум жасминоподібний / © Credits

Обвиття стін та парканів вічнозеленими виткими рослинами створить цілісний вигляд і зробить маленький сад візуально більшим. Зірчастий жасмин з його запашними літніми квітами у формі зірки — чудовий вибір.

Розмір: 9 м x 3 м.

Астранція

Універсальні та довгоцвітучі астранції підходять для сонця або півтіні, а також ідеально підходять для середнього шару бордюру.

Розмір: 90 см x 30 см.

Слива пільчата

Слива пільчата / © Credits

Це дерево має суцвіття білих весняних квітів, за якими з’являються дрібні плоди, а восени листя стає масляно-жовтим. Взимку блискуча кора, що лущиться, є привабливою особливістю.

Розмір: 10 м x 10 м.

Чемериця (морозник)

Морозник / © Credits

Ще однією улюбленою рослиною для невеликих садів є морозник. Його злегка тропічне вічнозелене листя може поєднуватися з різними естетичними та стилістичними уподобаннями, і він добре росте в горщиках.

Розмір: 50 см x 50 см.

Псевдопанакс товстолистий

Екзотична вічнозелена рослина з Нової Зеландії, яка справді вражає. Не бійтеся вищих рослин у невеликих садах, памʼятайте, що небо — це ваша стеля.

Розмір: 4 м x 1 м.

Яблуня «Еверест»

Яблуня «Еверест» / © Credits

Навесні ця дика яблуня має червонуваті квіткові бруньки та великі білі квіти. Восени листя жовтіє — і з’являються оранжево-жовті плоди, які часто залишаються на дереві до зими. Вирощується як екземплярне дерево, має конічну форму, але також доступне як плетисте або багатостовбурне.

Розмір: 7 м x 6 м.