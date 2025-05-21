Як створити модний інтерʼєр у стилі максималізму: 5 правил декорування

Модний інтерʼєр у стилі максималізму / © Credits

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Мода в галузі інтерʼєрного дизайну еволюціонує, реагуючи на культурні зрушення, економічні цикли та колективне прагнення чогось більшого. Як це відбувається останнім часом та які інтерʼєри зараз наймодніші, розповідає Рurewow.

За останні кілька років можна побачити, як дизайнерські тренди відображають більшу протидію тому, що відбувається в моді, політиці та повсякденному житті. Епоха пандемії романтизувала мінімалізм середини століття — стримані простори, затишні текстури, тиха розкіш. Життя було надто хаотичним, тому виникла думка: давайте зробимо наші будинки святилищем. Проте 2024 року ситуація змінилася. Раптом простори стали не просто функціональними, а індивідуальними. Розпочався реакційний рух, який відкидав холодну стриманість мінімалізму на користь чогось багатшого та грандіознішого.

Після років суворого мінімалізму — японського, скандинавського та бежевого на бежевому — ми спостерігаємо різке повернення до максималізму. Але це не глянцева розкіш 2010-х років. Ні, максималізм 2025-го — це кімнати, просякнуті історією та сповнені елегантності. Це менше про гучні виразні предмети заради сміливості, а більше про поєднання старовинної майстерності з атмосферою аристократичної стриманості. Це відповідь на світ, який здається все більш цифровим, швидкоплинним і безособовим — обійми відчутної розкоші, історичних предметів і просторів, які відчуваються так, наче вони передавалися від покоління до покоління.

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Коротше кажучи, ця версія максималізму — це більше, ніж просто розкіш. Йдеться про майстерність, а не про масове виробництво, про спадщину, а не про цикли трендів, і про мистецтво, а не про естетику, схвалену алгоритмами. Тож нижче знайдіть п’ять способів, якими дизайнери представляють максималізм 2025 року.

Оберіть позачасові бежеві й коричневі тони

Якийсь час максималізм означав електрично-синій, смарагдово-зелений і, якщо ви дійсно хочете заявити про себе, — рожевий. Але 2025-го колір отримує насичений, сучасний вигляд. Замість висококонтрастної палітри попарту минулого дизайнери схиляються до вишуканішого, натхненного спадщиною спектру: розкішного шоколадно-коричневого, глибокого рубіново-червоного та темно-синього. Згідно з опитуванням теплий шоколадно-коричневий є кольором року. Бордовий і криваво-червоний також у тренді, замінюючи відтінки жувальної гумки, які домінували 2023 року.

Але це не заклик до перевантаження еспресо-деревом і бежевим кольором епохи 2000-х. Сучасний підхід до цієї палітри схиляється до старовинних відтінків: теплі коричневі кольори з глянцевим лаком, штори з оксамиту кольору бичачої крові, що стікають калюжами на паркетній підлозі, карамельна шкіра в поєднанні з античним золотом. Йдеться про створення просторів, які відчувають себе позачасовими, обжитими і трохи декадентськими. Власне, ніщо так не вказує на «старомодний максималізм», як бібліотека, оббита червоним деревом від підлоги до стелі.

Інвестуйте в меблі у стилі ар-деко і баугауз

Якщо ви чекали, коли модерн середини століття зникне — це відбувається. Згідно з опитуванням інтерес до чітко окресленого важкого волоського горіхового стилю 1950-х різко впав, і лише сім відсотків дизайнерів прогнозують його повернення 2025 року. На його місці — сплеск інтересу до 1920-х і 1930-х, де стилі ар-деко та баугауз посідають центральне місце.

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Подумайте про скульптурну симетрію, глянцеве покриття та виразні меблі зі сміливим архітектурним акцентом. Скульптурні мармурові журнальні столики замінюють прості дерев’яні плити. Новий максималізм не означає більше речей — він означає кращі речі. Предмети, які відчуваються як мистецтво, які привертають увагу, які несуть у собі відчуття історії. Замість того, щоб наповнювати кімнату модним декором, дизайнери створюють культові виразні предмети.

Повісьте підвісні світильники й люстри з муранського скла

Прощавайте, мінімалістичні підвісні світильники-куполи. Цього року освітлення — це не просто функціональність, а видовище. І жоден світильник не створює такого ефекту, як люстра з муранського скла. Дизайнери називають його найпопулярнішим стилем вінтажного освітлення року. Для тих, хто не знає: цей тип освітлення виготовляється вручну на венеційському острові Мурано, і це максималізм у його найкращому вигляді: складний, багаторівневий та абсолютно унікальний. Незалежно від того, чи це копчені скляні лампи, чи матові кулі або райдужні завитки, вони миттєво перетворюють кімнату на виразний образ.

Проте Мурано — не єдина зірка шоу. Величезні підвісні світильники також переживають найкращий час. Ключем до вдалого вигляду є масштаб: велика багаторівнева люстра над обіднім столом, скульптурні бра, які обрамляють стіну галереї, або ефектний торшер, що стоїть як окремий витвір мистецтва. Освітлення більше не є другорядним — це центральний елемент.

Оберіть квіткові шпалери або великомасштабну фреску

Роками стіни змушували зникнути — пофарбовані в той самий м’який білий або сірий колір, що зникає на задньому плані. Тепер це вже не так. Усе зосереджено на виразних стінах: дизайнери повертають візерунчасті шпалери, барвисті фрески і навіть обклеєні шпалерами стелі.

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І це не звичайний квітковий візерунок, який можна наклеїти. 2025 року максималісти звертаються до історії, черпаючи натхнення з великих європейських маєтків і багатовікових панських будинків. Уявіть собі розписані вручну сцени на стінах їдальні або квіткові візерунки в стилі бароко. Набирають популярності, зокрема, фрески, бо вони миттєво наповнюють кімнату відчуттям історії.

Ретельно зберігайте свої антикварні знахідки

Знову ж таки сучасний максималізмом не виключає стриманості. Йдеться не про те, щоб накидати мільйон предметів до кімнати, щоб підкреслити кожну свою примху та інтерес, а про ретельний підбір предметів, які відчуваються значущими, історичними й дорогими. Зараз спостерігається значне зростання кількості дизайнерів, які шукають антикваріат. Проте замість того, щоб захаращувати книжкові полиці дрібничками, стилісти тяжіють до виразних цінних предметів: різьблених дерев’яних меблів, позолочених дзеркал, картин олією 19-го століття або вишуканого порцелянового сервізу, який передається від покоління до покоління. Йдеться про максималізм, який має мету.

Якщо щось видається таким, наче воно потрапило на паризький блошиний ринок або походить з маєтку вашої прабабусі, воно має бути в інтерʼєрі максималізму. Якщо ж має вигляд такого, що ви ніби панічно купили в будівельному супермаркеті, можливо, варто переглянути своє рішення.