Як створити приватність у відкритому просторі

Великий відкритий простір — мрія картинки з Pinterest і реальність багатьох сучасних квартир. Однак разом із відчуттям свободи приходить інша проблема, а саме відсутність приватності. Видання Real Simple зібрало корисні поради, які можуть допомогти делікатно зонувати простір без стін, пилу та ремонту.

Концепція відкритого інтер’єру створює відчуття світла, простору та легкості. Кухня обережно переходить у вітальню, а робоча зона у відпочинкову. Проте коли в одному просторі одночасно живуть, працюють і відпочивають кілька людей, межі стають необхідністю.

І головне правило тут не «розділяти», а «пом’якшувати». Як пояснює дизайнерка Тіна Рамчандані, сучасний підхід — створення м’яких, гнучких кордонів, які зберігають відчуття відкритості, але додають комфорту.

Великі рослини

Живі рослини — це не лише декор, а й функціональний елемент. Варто обирати високі рослини, наприклад, монстеру чи фікус, або масивні кашпо з глини чи бетону. Вони створюють візуальну «стіну», але залишають простір легким і живим.

Штори

Текстиль — один із найпростіших способів змінити простір. За словами Емі Картайзер штори, закріплені на стелі, працюють як перегородка, тож їх можна відкривати та закривати залежно від потреби.

Легкі тканини додають затишку, м’якості та відчуття інтимності.

Розсувні двері

Коли класичні двері не підходять, на допомогу приходять розсувні системи. Можна спробувати подвійні розсувні амбарні двері чи сучасні панелі. Їхня перевага очевидна, адже відчинені — для гостей та простору, напівзачинені — для візуального поділу, а повністю зачинені — для приватності.

Декоративні панелі

Так звані напівпрозорі декоративні панелі створюють межу, але не перекривають світло. Використовуйте дерев’яні варіанти, щоб додати текстури чи зберегти легкість. Це ідеальний баланс між відкритістю та зонуванням.

Книжкові шафи з секретом

Це поєднання функціональності та «вау»-ефекту. Така шафа може мати вигляд декору, але водночас бути дверима. Це рішення особливо добре працює між вітальнею та кабінетом, або для прихованих зон.

Скляні перегородки

Коли хочеться чіткішого поділу, але без втрати світла — ідеальним варіантом стає рифлене скло. Такі перегородки створюють «тихі зони», але не перевантажують простір. Додатковий бонус — можливість інтегрувати функції, наприклад, зберігання взуття.

Стелажі

Вбудовані полиці від підлоги до стелі — це одразу три функції: поділ простору, зберігання та декор. Розташовані перпендикулярно до стіни, вони створюють м’який, але чіткий поділ.

Відкритий простір не означає відсутність меж, навпаки, він дає можливість зробити їх продуманішими. Замість капітальних стін оберіть текстиль, світло, рослини та мобільні конструкції. Саме ці елементи формують сучасний підхід до інтер’єру, бо справжній комфорт — це не лише про красивий простір, а й про відчуття, що у ньому є місце і для відкритості, і для особистого.