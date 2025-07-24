Як створити сад мрії і не витратити на це багато грошей: 9 простих рішень від відомих дизайнерів

Сад / © Credits

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Професійно спроєктований сад — це костюм ручної роботи — пропорції, якісні матеріали та те, як він пошитий, змушують вас почуватися щасливими, розслабленими та комфортними.

Але як досягти дизайнерського вигляду, не витрачаючи цілого статку? Gardens Illustrated» запитали чотирьох відомих дизайнерів та садівників, про їхні найкращі хитрощі щодо вирішення поширених проблем дизайну саду та досягнення красивого вигляду. Ось що ви робите неправильно, і як це швидко виправити.

Додайте більше, ніж просто вічнозелені рослини

Хоча вічнозелені рослини можуть пропонувати тривалий період інтересу, вони можуть бути дуже статичними, і вам може швидко набриднути дивитися на одне й те саме місяць за місяцем, застерігає дизайнер Колм Джозеф. Тим часом листяні рослини, які змінюються разом із порами року, можуть допомогти відчути зв’язок із ритмами природи. Секрет полягає в тому, щоб вибрати ті, що змінюються з плином тижнів, але все ще мають сильну структурну присутність протягом тривалого періоду.

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Вибираючи дерева, звертайте увагу на ті, що мають два цікаві сезони, каже він. Поєднуйте їх із чагарниками та багаторічниками, такими як троянди з повторним цвітінням, ехінацея, фломіси та декоративні трави. І не забудьте про весняні цибулини для ранньої краси.

Відмовтеся від вузьких грядок

Дизайнерка Люсі Коночі, яка отримала нагороди за свої проєкти невеликих садів, каже, що багато домашніх садів, зазвичай, довші, ніж широкі, і поширеною помилкою дизайну є створення вузьких клумб навколо меж, щоб рослини не заважали та максимально використати корисний простір. Однак це візуально ще більше видовжує сад, водночас обмежуючи насадження часто складними сухими та тінистими умовами біля основи паркану, обмежуючи ваші можливості.

Натомість розгляньте глибші клумби, які перетинають ширину саду, та включіть різноманітні рослини для структури та сезонного інтересу. Це може здатися нелогічним, але це зробить ваш сад візуально більшим і запропонує вам набагато більшу палітру рослин на вибір.

Перемістіть свою зону відпочинку

Більшість людей будують патіо просто біля будинку, але це може бути не найкращим варіантом, каже дизайнерка, лауреатка премій та авторка книжки «Як спроєктувати сад» Полліанна Вілкінсон. Це, звичайно, зручно, але якщо у вас тіниста тераса, що виходить на північ, це може мати свої плюси та мінуси. Наприклад, влітку вона забезпечить прохолодну тінь від спекотного полуденного сонця, але в інший час може бути трохи похмурою, а також може бути холодною і непривітною у прохолодніші пори року, пояснює вона.

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Спробуйте зробити місця для сидіння в іншому місці, розставивши садові меблі на бруківці чи гравії в місці із західною орієнтацією, щоб насолодитися напоєм під прохолодним вечірнім сонцем, або на місці зі східною орієнтацією для ранкової кави. Кілька місць для сидіння, навіть у невеликих садах, також сприяють використанню всього простору та дозволяють вам розглядати його з різних ракурсів.

Хоча більшість із нас мають патіо поруч із будинком, подумайте про те, який воно має вигляд зсередини, тобто який воно матиме вигляд протягом багатьох місяців року, радить Колм Джозеф. Уникайте заповнення його громіздкими меблями, які загороджують вигляд на сад, і спробуйте перенести грядки ближче до будинку, біля вікон і дверей. Простий спосіб зробити це — взяти трохи бруківки та встановити одну або дві високі грядки.

Позбудьтеся голих парканів

Межі визначають розміри саду, тому простір може здаватися меншим, коли ви можете бачити їх усі з першого погляду. Гарним рішенням є покриття голих парканів та стін листяними рослинами, які розмивають межі та створюють ілюзію того, що сад продовжується за межами.

Міллі Саутер, головний садівник Бібліотеки рослин у проєкті Serge Hill у Гартфордширі, пропонує розміщення витких рослин на горизонтальних дротах, закріплених на паркані або стіні. Настінні чагарники також допоможуть прикрити межу.

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Зменште тверде покриття

Багато людей вимощують свій сад плиткою, бо вважають, що це зробить його невибагливим у догляді. Хоча це певною мірою правда, це також може зробити простір холодним, стерильним і бездушним. Тротуарна плитка також може відбивати більше сонця в сад і зробить його нестерпно спекотним влітку.

Довгострокове рішення — створити кілька менших зон для сидіння по всьому саду, а не одну велику, але швидким рішенням для наявного патіо є зняття частини тротуару та садіння таких рослин, як чебрець повзучий, декоративні трави, квітучі багаторічні рослини або навіть невелике дерево, таке як клен, щоб розбити твердий простір.

Розумніші способи екранування

Більшість із нас цінують певну приватність у наших садах, і часто рішенням є встановлення високої стіни, паркану або живоплоту, каже Люсі Коночі. Це може допомогти, але також може бути надмірним і створювати відчуття обмеженості, особливо в маленькому саду. Щоб уникнути цієї проблеми, подумайте про те, скільки приватності вам дійсно потрібно, який тип екрану найкращий для ділянки та де в саду він вам потрібен.

Надавайте пріоритет місцям, де ви проводите час, а не тим, через які ви проходите, які можуть мати нижчі межі, і розміщуйте екран у саду, а не обмежуйте його краями. Наприклад, приватність найбільше потрібна, коли ви сидите, і невелике дерево, стратегічно розміщене поруч із зоною відпочинку, яке маскує сусідні вікна, буде ефективнішим, ніж те саме дерево, посаджене на межі.

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Позбудьтеся голого ґрунту

Фраза «природа не терпить вакууму» пояснює, чому будь-який голий ґрунт у саду швидко заростає бур’янами. Деякі бур’яни допомагають підтримувати дику природу, але ви можете затінити інші з них більш привабливими рослинами, які також популярні серед запилювачів, щоб надати вашому саду більш продуманого вигляду.

«Якщо ви посадили нову клумбу з простором між рослинами, що вкоренилися, або маєте грядку з овочами, де зібраний урожай залишив порожні місця, дешевий і простий спосіб запобігти росту бур’янів — це посіяти кілька красивих однорічних рослин, щоб тимчасово заповнити прогалини, пропонує Міллі Саутер.

Повторюйте садіння

Якщо вашим насадженням бракує цілісності, їх, ймовірно, потрібно ретельно привеси до ладу, щоб вони зібралися, каже Полліанна Вілкінсон. Повторення тих самих рослин або рослин зі схожими кольорами чи формами може зробити сад цілісним.

Це означає групування вузьких і невеликих багаторічних рослин і цибулинних у групи, щоб надати їм більшої маси, і повторення їх по клумбі та на інших клумбах у саду, щоб ваш погляд перестрибував від одного до іншого. Також повторюйте наявні матеріали, такі як камінь або цегла, під час створення нових доріжок, внутрішніх двориків або стін, і обмежте свою палітру лише кількома різними типами.

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Зробіть сад цікавим для прогулянок

Сади, які відкриваються одразу, щойно ви виходите на вулицю, часто нецікаві та здаються меншими, ніж вони є насправді.

Спробуйте створити обхідний шлях і розділити простір живоплотами або іншими високими рослинами, які обмежують вид крізь нього. Додавання змін рівня, навіть лише кількома сходинками, миттєво розділяє простір на різні зони, а арка або пергола, що покриває доріжку, запрошує вас у подорож крізь неї та піднімає погляд угору.