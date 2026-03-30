Як створити трендові Великодні крашанки з куркумою та ефектом сусального золота

Ці Великодні крашанки мають такий вигляд, ніби їх створили для обкладинки глянцю: насичений жовтий відтінок, теплий золотий блиск і відчуття свята у кожній деталі.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Крашанки instagram.com/viktoriya_teryaeva / © Instagram

Сьогодні тренд на Великдень — це не лише традиції, а й візуальне задоволення. Ми шукаємо рецепти та ідеї, які «звучать» не просто «як у дитинстві», а ще й мають вигляд як із Pinterest або сторінок глянцю. Блогерка Вікторія Тєряєва запропонувала простий, але ефектний спосіб фарбування яєць, який поєднує натуральність і естетику.

І саме тут у гру вступає куркума — натуральний барвник, який дає той самий сонячний, глибокий жовтий колір. А якщо додати трохи сусального золота, результат перетворюється на справжній артоб’єкт.

Куркума — не лише спеція, а й один із найдавніших природних барвників. Вона надає яйцям теплий жовтий відтінок, рівномірно фарбує шкаралупу та безпечна для використання. У поєднанні з оцтом, який допомагає закріпити колір, вона створює глибокий, насичений тон без штучних фарбників.

Інгредієнти

  • яйця

  • куркума 2 ст. л

  • оцет 2 ст. л

  • вода

  • листи сусального золота чи поталі

Приготування

  1. У каструлю викласти попередньо вимиті яйця.

  2. Залити водою, додати куркуму та оцет.

  3. Варити 5–7 хв.

  4. Залишити яйця у фарбувальному розчині ще на 40–60 хв для насиченішого кольору.

  5. Дістати та викласти на серветку, дати повністю охолонути.

Вже на цьому етапі крашанки мають стильний вигляд — у трендовому «тепло жовтому» відтінку.

Ефект сусального золота

Саме цей крок перетворює звичайні яйця на святковий декор преміумрівня. Як додати золото:

  1. Змастити рукавичку яєчним білком

  2. Взяти лист сусального золота чи поталі

  3. Обережно протерти яйце у руці кілька разів

Золото лягає нерівномірно і саме у цьому його шарм. Легка недбалість створює той самий ефект «дорогого мінімалізму».

Цей спосіб фарбування поєднує одразу кілька трендів, а саме натуральність без хімічних барвників, естетику та декор у стилі вишуканого виробу ручної роботи. І головне, він не потребує складних інструментів чи навичок.

Іноді найефектніші речі народжуються з простоти. Куркума, трохи оцту, базові інгредієнти і вже за годину у вас на столі крашанки, які мають дизайнерський вигляд.

Це той випадок, коли традиція отримує нове життя і можливо, саме такі деталі роблять Великдень ще теплішим, коли кожен елемент створений з любов’ю.

