- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 218
- Час на прочитання
- 2 хв
Як створити трендові Великодні крашанки з куркумою та ефектом сусального золота
Ці Великодні крашанки мають такий вигляд, ніби їх створили для обкладинки глянцю: насичений жовтий відтінок, теплий золотий блиск і відчуття свята у кожній деталі.
Сьогодні тренд на Великдень — це не лише традиції, а й візуальне задоволення. Ми шукаємо рецепти та ідеї, які «звучать» не просто «як у дитинстві», а ще й мають вигляд як із Pinterest або сторінок глянцю. Блогерка Вікторія Тєряєва запропонувала простий, але ефектний спосіб фарбування яєць, який поєднує натуральність і естетику.
І саме тут у гру вступає куркума — натуральний барвник, який дає той самий сонячний, глибокий жовтий колір. А якщо додати трохи сусального золота, результат перетворюється на справжній артоб’єкт.
Куркума — не лише спеція, а й один із найдавніших природних барвників. Вона надає яйцям теплий жовтий відтінок, рівномірно фарбує шкаралупу та безпечна для використання. У поєднанні з оцтом, який допомагає закріпити колір, вона створює глибокий, насичений тон без штучних фарбників.
Інгредієнти
яйця
куркума 2 ст. л
оцет 2 ст. л
вода
листи сусального золота чи поталі
Приготування
У каструлю викласти попередньо вимиті яйця.
Залити водою, додати куркуму та оцет.
Варити 5–7 хв.
Залишити яйця у фарбувальному розчині ще на 40–60 хв для насиченішого кольору.
Дістати та викласти на серветку, дати повністю охолонути.
Вже на цьому етапі крашанки мають стильний вигляд — у трендовому «тепло жовтому» відтінку.
Ефект сусального золота
Саме цей крок перетворює звичайні яйця на святковий декор преміумрівня. Як додати золото:
Змастити рукавичку яєчним білком
Взяти лист сусального золота чи поталі
Обережно протерти яйце у руці кілька разів
Золото лягає нерівномірно і саме у цьому його шарм. Легка недбалість створює той самий ефект «дорогого мінімалізму».
Цей спосіб фарбування поєднує одразу кілька трендів, а саме натуральність без хімічних барвників, естетику та декор у стилі вишуканого виробу ручної роботи. І головне, він не потребує складних інструментів чи навичок.
Іноді найефектніші речі народжуються з простоти. Куркума, трохи оцту, базові інгредієнти і вже за годину у вас на столі крашанки, які мають дизайнерський вигляд.
Це той випадок, коли традиція отримує нове життя і можливо, саме такі деталі роблять Великдень ще теплішим, коли кожен елемент створений з любов’ю.