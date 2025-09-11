Як сушити та зберігати свіжі садові трави: корисні поради

Сушені трави / © Credits

Сушіння трав на повітрі — це не тільки найпростіший і найдешевший спосіб сушіння свіжих трав, але й цей повільний процес сушіння також може допомогти зберегти ефірні олії трав, що допомагає зберегти їхній смак.

Як це робити, розповідає TheSpruce.

Які трави можна сушити на повітрі

Сушіння на повітрі найкраще працює з травами, які не мають високого вмісту вологи, такими як лавр, кріп, дягель, майоран, орегано, розмарин та чебрець.

Щоб зберегти найкращий смак цих трав, вам потрібно або дати їм висохнути природним шляхом, або скористатися дегідратором харчових продуктів. Мікрохвильова піч або духовка на низькій потужності можуть здатися зручним скороченим способом, але вони насправді до певної міри зменшують вміст олії та смак. Використовуйте ці прилади лише в крайньому разі.

Якщо ви хочете зберегти трави з соковитим листям або високим вмістом вологи, такі як базилік, цибуля, м’ята та естрагон, ви можете спробувати висушити їх у дегідраторі, але для найкращого збереження смаку подумайте про їхнє заморожування. Це легко зробити і навіть швидше, ніж сушіння.

Коли збирати трави для сушіння

Збирайте трави до того, як вони зацвітуть, щоб отримати найповніший смак. Якщо ви збирали гілки або листя весь сезон, ваші рослини, ймовірно, ніколи не матимуть можливості зацвісти. Однак до кінця літа навіть трави, які ще не цвіли, почнуть в’янути, коли погода стане холоднішою. Це гарний час, щоб почати збирати та сушити трави.

Зрізайте гілки в середині ранку. Дайте ранковій росі висохнути з листя, але збирайте їх, перш ніж рослини зів’януть під полуденним сонцем.

Не зрізайте всю рослину, якщо ви не плануєте замінювати її. Ніколи не слід обрізати більше ніж на 2/3 або видаляти більше ніж приблизно 1/3 гілок рослини за один раз.

Після сушіння та зберігання в герметичних контейнерах трави зберігатимуть гарний смак до одного року.

Що вам знадобиться:

Обладнання та інструменти

Садові ножиці

Герметичні контейнери

Мотузки або гумки

Матеріали

Паперовий пакет

Етикетки для контейнерів

Паперові рушники

Якщо у вас все це є, починайте процес сушіння.

Струсіть гілки

Обережно струсіть гілки, щоб видалити будь-яких комах. Завжди є комахи, які можуть залишитися, і оскільки ви не будете ретельно мити стебла, позбудьтеся якомога більшої кількості з них просто зараз.

Переконайтеся, що трави сухі

Якщо ви зібрали трави, поки рослини сухі, ви повинні мати змогу просто струсити зайвий ґрунт. Промийте прохолодною водою лише за необхідності та промокніть паперовими рушниками. Повісьте або розкладіть гілки трави там, де вони матимуть достатню циркуляцію повітря, щоб вони могли швидко висохнути. Вологі трави пліснявіють та гниють.

Видаліть нижнє листя

Видаліть нижнє листя вздовж нижньої частини стебла. Ви можете використовувати це листя свіжим або сушити його окремо. Видаліть також будь-яке сухе або хворе листя зі зрізаних трав. Пожовкле листя та листя, позначене хворобами, не варто сушити. Його смак вже зменшився через стрес.

Зв’яжіть стебла разом

Зв’яжіть від чотирьох до шести стебел разом у пучок. Ви можете використовувати мотузку або гумку. Пучки будуть стискатися під час висихання, а мотузка послабшає, тому періодично перевіряйте, чи не ковзає пучок. Якщо ви намагаєтеся сушити трави з високим вмістом води, зробіть невеликі пучки, щоб між гілками циркулювало повітря, і вони не гнили.

Покладіть трави в паперові пакети (необов’язково)

Хоча цей крок не є абсолютно необхідним, дехто вважає, що паперові пакети допомагають швидше та ретельніше висушити трави. Пробийте або виріжте отвори в паперовому пакеті та помістіть зв’язані трави всередину догори дригом. Закріпіть його, зібравши кінець навколо пучка та зав’язавши його. Переконайтеся, що трави не скупчені всередині пакета. Позначте його назвою трави, яку ви сушите.

Підвісьте трави догори дригом

Найстаріший спосіб сушити трави — взяти пучок, підвісити його догори дном у теплій, провітрюваній кімнаті та дозволити природі зробити всю роботу.

Як зберігати трави

Після завершення процесу сушіння:

Викиньте будь-які запліснявілі трави

Викиньте будь-які сушені трави, на яких є найменші ознаки цвілі. Вона лише поширюватиметься.

Зберігайте трави в герметичних контейнерах

Невеликі банки для консервування також добре підійдуть. Ще підійдуть поліетиленові пакети на застібці. Ваші трави збережуть більше смаку, якщо ви зберігатимете листя цілим і подрібните його, коли будете готові їх використовувати.

Розмістіть контейнери в прохолодному сухому місці

Розмістіть контейнери в прохолодному, сухому місці, подалі від прямих сонячних променів. Ви можете вибрати банки для консервування бурштинового кольору, призначені для блокування сонячного світла.

Поради щодо використання сушених трав

Якщо ви хочете використовувати свої трави в кулінарії, просто витягніть стебло та покришіть листя. Ви повинні мати змогу розпушити його, провівши рукою по стеблу.

Використовуйте приблизно 1 чайну ложку подрібненого сухого листя замість 1 столової ложки свіжих трав.

Сушені трави найкраще використовувати протягом року. Оскільки вони втрачають колір, вони також втрачають свій смак.

Які трави не слід сушити

Хоча багато трав можна сушити та використовувати пізніше, є деякі з меншим вмістом летких олій, такі як петрушка, естрагон та цибуля-шніт, які мають сильніший смаковий профіль, коли їх використовують свіжими. Ці ніжні трави втратять більше свого смаку та матимуть коротший термін зберігання після сушіння.

Як довго зберігатимуться сушені трави

За умови правильного зберігання сушені трави зберігатимуться від 1 до 3 років.