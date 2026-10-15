Як уберегти теракотові горщики від морозу: поради садівника

Як уберегти теракотові горщики від морозу / © Associated Press

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Теракотові горщики цінують за природний вигляд і здатність пропускати повітря та вологу. Проте взимку навіть міцна кераміка може тріснути, про це розповів садівник Іш Камран. Причина часто криється у воді, яка накопичується у стінках або ґрунті, замерзає та розширюється. На щастя, кілька нескладних дій допоможуть зменшити ризик пошкоджень і подовжити життя улюблених садових аксесуарів.

Перевірте дренажні отвори

Вода повинна вільно виходити з горщика, а не застоюватися всередині. Переконайтеся, що отвори на дні не забиті землею чи корінням. Надлишок вологи, який замерзає під час морозів, може призвести до появи тріщин.

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Очистьте поверхню від бруду

Залишки ґрунту та наліт можуть перешкоджати нормальному відведенню вологи. Камран радить ретельно очищати теракотові горщики, щоб матеріал міг вільно віддавати воду та швидше просихати.

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Підніміть горщик над землею

Не залишайте його безпосередньо на ґрунті. Підставка чи спеціальні ніжки заввишки кілька сантиметрів допоможуть уникнути контакту з вологою землею та поліпшать відтік води.

Теракота може служити десятиліттями, якщо правильно доглядати за нею. Як наголошує Іш, секрет довговічності полягає не у складних процедурах, а в увазі до деталей. Трохи підготовки до холодів і ваші улюблені горщики матимуть значно більше шансів пережити зиму.

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