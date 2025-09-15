Як уникнути небезпеки: 6 ґрунтопокривних рослин, які не варто вирощувати та чим їх замінити

Плющ / © Credits

Та не все так райдужно, адже серед них є види, які можуть швидко вийти з-під контролю, витіснити місцеву флору та перетворитися на справжній клопіт. Видання Martha Stewart розповіло, що інвазійні рослини не лише шкодять вашим клумбам, а й загрожують екосистемі. Вони витісняють корисні культури, позбавляють запилювачів і птахів різноманітного середовища для життя, а подекуди навіть шкодять деревам.

Англійський плющ

Завдяки вічнозеленому листю він здається привабливим, але насправді це справжній «загарбник». Його пагони швидко деруться по деревах, позбавляють їх світла та обтяжують гілки. У результаті навіть здорове дерево може зламатися під час сильного вітру.

Чим замінити:

Аюга (живучка повзуча) — утворює красивий щільний килим, любить тінисті місця.

Дикий виноград — дає декоративне листя та ягоди, які обожнюють птахи.

Жовтець повзучий

Він настільки витривалий, що здатен вкорінюватися у будь-якому місці, де торкається землі. Результат — яскравий, але некерований зелений «килим», від якого важко позбутися.

Чим замінити:

Фіалка запашна — ніжна та ароматна квітка, яка подобається метеликам і створює гарні весняні акценти.

Барвінок малий

Інвазійний вид, здатний душити інші рослини та навіть шкодити деревам. Поширюється не лише під землею, а й завдяки птахам.

Чим замінити:

Суниці лісові — декоративна, швидко розростається, дає плоди, які люблять і люди, і птахи.

Веделія

Її сонячні жовті квітки мають милий вигляд, але під ними ховається агресивна рослина. Вона формує щільний покрив, який «душить» усе довкола, а позбутися її надзвичайно важко.

Чим замінити:

Декоративна лоза — має яскраве листя різних відтінків, не надто агресивна та має чудовий вигляд у квітниках.

Барвінок

Його фіолетові квіти давно стали символом весняного саду. Але він дуже швидко розмножується вегетативно та навіть маленький шматочок стебла може дати нову рослину.

Чим замінити:

Ліріопа — має подібні декоративні квіти, але значно легше контролюється у саду.

Жасмин азійський (Asian Jasmine)

У деяких садах він працює, але часто стає некерованим, пагони поширюються надто швидко, особливо якщо пропустити обрізання.

Чим замінити:

Аспідистра — витривала тіньолюбна рослина з довгим листям, яка створює елегантний фон і не «захоплює» простір.

Важливість уникнення інвазійних ґрунтопокривних рослин

Вони витісняють місцеві види, зменшують біорізноманіття.

Можуть пошкоджувати дерева та інші декоративні рослини.

Вимагають величезних зусиль для боротьби, часто безрезультатних.

Коли ви обираєте альтернативи, то не тільки прикрашаєте свій сад, а й підтримуєте природний баланс.

Перш ніж купувати красиву ґрунтопокривну рослину, обов’язково перевірте, чи вона не входить до списку інвазійних у вашому регіоні. А ще краще, надавайте перевагу місцевим видам, які адаптовані до клімату, підтримують запилювачів і не створюють проблем.