Як уникнути помилок коли купуєте святковий декор: корисні поради

Спочатку купуєте одну яскраву іграшку, потім іншу і за кілька тижнів розумієте, що коробки з прикрасами займають пів квартири, а образ цілісного святкового інтер’єру розбитий.Щоб цього не сталося, розповіло видання Martha Stewart, а також звернуло увагу на сім найпоширеніших помилок під час купівлі декору та як їх уникнути.

Купівля без плану та концепції. Люди часто піддаються чарівності яскравих іграшок та миготливих гірлянд. Але перед походом у магазин варто визначитися зі стилем свята: класичні червоно-зелені кольори, пастельна палітра чи золото та срібло. Навіть маленькі деталі, як от стрічки чи однакове покриття металевих елементів, допомагають створити гармонійний та завершений образ. Інвентаризація власного декору. Перед закупівлею відкрити свої коробки з тогорічними прикрасами — це важливий обовʼязок. Позначте те, що потребує заміни, що більше не подобається та які речі реально треба замінити. Це допоможе уникнути непотрібних імпульсивних закупівель і зекономить гроші. Надмірна кількість «яскравих» елементів. Великі статуетки, гігантські банти чи ялинкові кулі справді мають цікавий вигляд самостійно, але занадто багато таких акцентів «конкурують» між собою. Краще обмежитися одним або двома елементами на кімнату та доповнювати їх скромними деталями. Ігнорування масштабу та пропорцій. Перед закупівлею заміряйте місця, де стоятимуть прикраси. Маленькі кульки губляться на високій ялинці, а тонкі гірлянди матимуть порожній вигляд на широкому підвіконні чи сходах. Радимо брати рулетку із собою у магазин. Зберігання. Великі вінки чи делікатні скляні іграшки займають багато місця. Перед тим як купити, подумайте, де ви будете зберігати декор протягом року і наскільки зручно його упаковувати. Купівля за трендом, а не за довговічністю. Трендові прикраси привабливі, але часто вже через рік мають застарілий вигляд. Думайте про декор як про гардероб: основа — класика, а трендові елементи можна додавати у невеликих кількостях. Також можна шукати цікаві речі у секондгендах, адже там часто можна знайти оригінальні та навіть вінтажні прикраси. Стрічки та гірлянди. Гірлянди та декоративні стрічки часто стають «останньою закупівлею» і через це бувають короткі чи не підходять за кольором. Насправді вони «заповнюють» простір, роблять ялинку та камінну полицю завершеними. Радимо купувати їх заздалегідь, а лишні стрічки можна використовувати для пакування подарунків.

З невеликим планом і стратегічним підходом ваш дім матиме стильний, гармонійний та святковий вигляд без зайвого хаосу та коробок, які займають місце цілий рік.