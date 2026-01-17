Як уникнути пожеж і уражень струмом під час використання подовжувачів / © Credits

Видання Martha Stewart розповіло, що неправильне використання подовжувачів може призвести до пожеж, уражень електрострумом та пошкоджень майна.

Подовжувачі стали буденним атрибутом сучасного дому, ними користуються для настільних ламп, ялинкових гірлянд, вентиляторів та навіть інструментів у гаражі. Втім, їхня універсальність приховує ризики. Зайва самовпевненість, пошкоджені дроти чи неправильне підключення, і наслідки можуть бути серйозними, від перегріву та короткого замикання до пожежі.

Основні правила використання

Перед використанням

Оглядайте та замінюйте. Подовжувачі з часом зношуються, тож якщо ви помітили тріщини чи оголені дроти — сигнал до негайної заміни.

Перевіряйте сертифікати.

Підбирайте правильний переріз дроту. Для потужних приладів обирайте товстіший кабель, це знижує ризик перегрівання.

Не знімайте заземлювальний контакт, адже він рятує від ураження струмом.

Великі прилади підключайте безпосередньо у розетку. Холодильники, пральні машини чи кондиціонери не терплять подовжувачів через високий стартовий струм.

Під час використання

Використовуйте кабелі за призначенням: легкі — для дому, вуличні — для вулиці.

Не кладіть під килими та двері, адже це травмує ізоляцію та підвищує ризик перегрівання.

Уникайте контакту з водою, бо будь-яка волога підвищує небезпеку ураження струмом.

Не з’єднуйте подовжувачі між собою та не намотуйте щільно, тепло не відводиться та підвищується ризик загоряння.

Не кріпіть цвяхами чи степлером, використовуйте спеціальні кліпси чи гачки.

Слідкуйте за температурою, якщо кабель нагрівається, його слід негайно відключити.

Після використання

Виймайте кабель правильно, тягніть за вилку, а не за шнур.

Відключайте, коли не використовується, адже навіть без підключених приладів кабель може нагріватися.

Не робіть подовжувач постійним рішенням, він завжди має залишатися тимчасовим способом підключення.

Подовжувач — зручний помічник у повсякденному житті, але лише тоді, коли користуєшся ним розумно. Просте дотримання правил допоможе уникнути перегріву, пожеж, уражень струмом і збереження вашого дому та близьких у безпеці. Пам’ятайте, що комфорт і безпека можуть йти поруч, якщо не нехтувати основними правилами.