Ягоди / © Associated Press

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Не всі люблять або вміють пекти і у цьому немає жодної проблеми. Видання Real Simple розповіло про прості способи перетворити готові солодощі з супермаркету на десерти, які хочеться фотографувати та подавати на святковий стіл. Головний секрет — не приховувати походження випічки, а додати їй трохи власного шарму.

Приберіть оригінальне пакування

Навіть найсмачніший торт у пластиковій коробці навряд чи створить «Вау!» ефект. Перекладіть його на красиву тарілку, підставку для торта чи багатоярусне блюдо. Така проста зміна миттєво робить подавання елегантнішим.

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Додайте шоколад до кексу

Звичайний кекс можна перетворити на вишуканий десерт, якщо занурити один його край у розтоплений шоколад, посипати подрібненими підсмаженими горіхами та залити застигнути на пергаменті. Наріжте скибочками та красиво викладіть на тарілку.

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Зробіть печиво-сендвічі

З’єднайте два магазинні печива ванільним кремом або морозивом. Боки начинених ласощів обкачайте у шоколадній крихті чи кольоровій посипці. А якщо додати до крему трохи кориці, вийде надзвичайно пряний смак.

Прикрасьте кекс глазур’ю

Лимонний кекс заграє по-новому, якщо полити його густою глазур’ю та дозволити їй красиво стікати по боках. Завершальний штрих — трохи свіжої лимонної цедри зверху.

Додайте свіжих фруктів до торта

Ягоди, інжир, вишні чи їстівні квіти можуть перетворити навіть найпростіший магазинний торт на ефектний святковий десерт. Головне — обрати сезонні прикраси, добре їх вимити та обсушити перед подаванням.

Цукрова пудра

Це один із найпростіших кондитерських хитриків. Легко присипте брауні, тістечка чи солодкі батончики цукровою пудрою через ситечко. Для кольорового акценту додайте листочок м’яти чи кілька ягід малини.

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Підігрійте перед подаванням

Яблучний пиріг, булочки з корицею та інші десерти, які смакують теплими, можна ненадовго повернути у духовку. Перекладіть їх у жаростійку форму та прогрійте приблизно 15 хв за температури 175–180°C. Випічка стане ароматнішою, начинка — ніжнішою, а скоринка збереже приємну текстуру. Час прогрівання варто коригувати залежно від розміру десерту.

Секрет красивого десерту зовсім не обов’язково криється у складному рецепті чи професійних кулінарних навичках. Іноді достатньо змінити подавання, додати трохи свіжих фруктів або шоколаду і звичайна купівля перетворюється на маленьку гастрономічну хитрість.

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