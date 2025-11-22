Як утеплити вікна та зменшити рахунки за опалення: дієві поради

Як утеплити вікна та зменшити рахунки за опалення / © Credits

Реклама

На щастя, зробити дім теплішим і енергоефективнішим можна швидко та недорого. Видання Martha Stewart зібрало та розповіло про найкращі поради експертів, які допоможуть вам утеплити вікна та залишитися в комфорті цієї холодної зими.

Що знадобляться

Універсальний засіб для чищення

Рідина для зняття клею

Біла чиста тканина

Пінна стрічка для ущільнення вікон

Тяжкі тканинні заглушки для щілин

Теплі штори

Комплект плівки для утеплення вікон

Фен

Метод 1: ущільнення щілин за допомогою пінної стрічки

Якщо ваші вікна не тріснуті, а рами цілі, проблема може бути у старій чи пошкодженій стрічці ущільнювача.

Відкрийте вікно та видаліть стару стрічку. Очистьте всі поверхні від залишків клею та бруду. Виміряйте верх і низ віконної рами. Відріжте пінну стрічку потрібної довжини, зніміть захисну плівку та приклейте її на раму. Закрийте та зафіксуйте вікно для щільної посадки. Перевірте зовнішні шви та за потреби додайте герметик.

Цей спосіб простий, недорогий та швидкий.

Реклама

Метод 2: важкі тканинні заглушки та штори

Якщо ви не хочете самостійно клеїти стрічку, використайте готові тканинні заглушки чи важкі штори:

Заглушки встановлюють одразу біля нижнього краю вікна.

Товсті штори додають додаткову теплоізоляцію та зменшують протяги.

Це швидке рішення для збереження тепла та комфорту в домі.

Метод 3: плівка для утеплення вікон

Ще один недорогий спосіб — спеціальна плівка:

Очистьте поверхні вікна та закрийте його. Приклейте плівку по периметру вікна. Використовуйте фен для натягування плівки, щоб уникнути появи зморшок.

Важливо дотримуватися інструкцій виробника, щоб утеплення було ефективним.

Реклама

Довгострокові рішення

Вставки з акрилу чи полікарбонату — тимчасові чи напівпостійні рішення, які встановлюють у раму.

Штормові вікна — додають ще один шар між вашим простором і холодом. Можуть бути встановлені всередині чи зовні.

Коли варто замінити вікна

Якщо ваші вікна старші 20 років або мають такі проблеми:

тріщини, деформацію чи гниття рам

запотівання скла

складність у відкриванні та закриванні

У такому разі можливо краще розглянути повну заміну вікон.

Утеплення вікон — це не лише про комфорт, а й про економію. Використання пінної стрічки, тканинних заглушок, важких штор та плівки допоможе швидко позбутися протягів. Для довгострокового рішення варто подумати про вставки чи штормові вікна. А якщо вікна вже застаріли, заміна може стати найефективнішим способом зберегти тепло та знизити рахунки за опалення цієї зими.